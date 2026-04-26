Fußball heute Ergebnis – BVB stürmt nach 4:0 gegen SC Freiburg erneut in Champions League

Borussia Dortmund hat den SC Freiburg mit 4:0 (3:0) klar bezwungen und steht zum elften Mal in Folge in der Champions League. Schon am 31. Spieltag löste der BVB damit das Ticket für die Königsklasse und feierte vor der Gelben Wand den nächsten großen Schritt in einer ansonsten wechselhaften Saison.

Auf den Videoleinwänden im Stadion stand groß „Here we go again“, während die Dortmunder nach ihrer Galavorstellung entspannt vor ihren Fans jubelten. Maximilian Beier sagte bei DAZN: „Wenn die Sonne scheint und man sich für die Champions League qualifiziert, ist es ein sehr schöner Tag“, und ergänzte: „Wir haben volle Power gegeben und uns auch belohnt.“

Frühe Dortmunder Tore entscheiden die Partie

Die Mannschaft von Niko Kovac stellte die Weichen früh auf Sieg. Beier traf bereits in der 8. Minute, Serhou Guirassy legte in der 14. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Ramy Bensebaini per Kopf auf 3:0 in der 32. Minute, der achte Heimsieg nacheinander gegen den Sport-Club war damit praktisch früh entschieden.

Auch mit diesem deutlichen Vorsprung nahm der BVB nicht komplett den Fuß vom Gas. Immer wieder suchten die Dortmunder nach Lücken für den nächsten Angriff und behielten die Kontrolle über das Geschehen. Der klare Erfolg war zugleich die passende Antwort auf die jüngsten Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und bei der TSG Hoffenheim.

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Freiburger Frust und ein starkes Debüt

Für Freiburg war es der nächste Rückschlag innerhalb weniger Tage. Erst am Donnerstag war das Team von Julian Schuster im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart ausgeschieden. Diese Enttäuschung war den Breisgauern in Dortmund deutlich anzumerken, vor allem zu Beginn fanden sie kein Mittel gegen das hohe Tempo und die Effizienz des BVB.

Als der Ball nach der Pause zwar im Dortmunder Tor landete, konnte der BVB sofort aufatmen. Der Freiburger Torschütze Lukas Kübler stand im Abseits, das Tor zählte in der 55. Minute nicht. Auf Dortmunder Seite überzeugte Samuele Inacio bei seinem bemerkenswerten Startelfdebüt. Der 18 Jahre alte Offensivspieler zeigte mutige Ansätze, wirkte unbeeindruckt von der großen Kulisse und wurde in der 73. Minute unter lautem Applaus ausgewechselt.

Tabelle

Silva setzt den Schlusspunkt und der Blick geht nach oben

Das nächste Ziel formulierte Beier bereits klar. „Natürürlich“ wolle man nun den zweiten Tabellenplatz hinter Rekordmeister Bayern München „fix machen“, sagte er. Mit fünf Punkten Vorsprung auf RB Leipzig, das Rang drei belegt, stehen die Chancen dafür sehr gut. Bei noch drei ausstehenden Spielen kann der BVB nicht mehr auf den fünften Platz abrutschen.

In der Schlussphase sorgte Fábio Silva schließlich für den 4:0-Endstand. Dortmund hatte damit erneut einen Lieblingsgegner sicher im Griff, während für den Verein der Blick schon auf die kommende Saison geht, in der in der Bundesliga und auch in der Champions League der nächste Anlauf starten soll. In dieser Spielzeit war der internationale Weg bereits in den Playoffs überraschend früh zu Ende.