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Fußball heute Ergebnis – BVB stürmt nach 4:0 gegen SC Freiburg erneut in Champions League

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Borussia Dortmund hat den SC Freiburg mit 4:0 (3:0) klar bezwungen und steht zum elften Mal in Folge in der Champions League. Schon am 31. Spieltag löste der BVB damit das Ticket für die Königsklasse und feierte vor der Gelben Wand den nächsten großen Schritt in einer ansonsten wechselhaften Saison.

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Serhou Guirassy bejubelt sein Tor zum 2:0 für Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg gemeinsam mit seinen Mitspielern. Der Angreifer traf am 26. April 2026 im Signal Iduna Park in Dortmund beim Bundesligaspiel der Schwarz-Gelben. Lars Baron / Getty Images
Serhou Guirassy bejubelt sein Tor zum 2:0 für Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg gemeinsam mit seinen Mitspielern. Der Angreifer traf am 26. April 2026 im Signal Iduna Park in Dortmund beim Bundesligaspiel der Schwarz-Gelben. Lars Baron / Getty Images

Auf den Videoleinwänden im Stadion stand groß „Here we go again“, während die Dortmunder nach ihrer Galavorstellung entspannt vor ihren Fans jubelten. Maximilian Beier sagte bei DAZN: „Wenn die Sonne scheint und man sich für die Champions League qualifiziert, ist es ein sehr schöner Tag“, und ergänzte: „Wir haben volle Power gegeben und uns auch belohnt.“

Frühe Dortmunder Tore entscheiden die Partie

Die Mannschaft von Niko Kovac stellte die Weichen früh auf Sieg. Beier traf bereits in der 8. Minute, Serhou Guirassy legte in der 14. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Ramy Bensebaini per Kopf auf 3:0 in der 32. Minute, der achte Heimsieg nacheinander gegen den Sport-Club war damit praktisch früh entschieden.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 31
| SIGNAL IDUNA PARK | 26.4.2026-17:30
Borussia Dortmund
S S S N N
4 : 0
3.59
xG
0.74
Endergebnis
SC Freiburg
S S S S N
Maximilian Beier
8'
S. Guirassy
14'
R. Bensebaïni
31'
Fábio Silva
87'
| Schiedsrichter: R. Braun | Halbzeit: 3-0
Tore
Tor
Maximilian Beier (Assist: R. Bensebaïni)
8'
Tor
S. Guirassy (Assist: Julian Brandt)
14'
Tor
R. Bensebaïni (Assist: J. Ryerson)
31'
Tor
Fábio Silva
87'
1
G. Kobel
5
R. Bensebaïni
4
Nico Schlotterbeck
3
W. Anton
14
Maximilian Beier
7
Jode Bellingham
20
M. Sabitzer
26
J. Ryerson
40
Samuele Inacio
10
Julian Brandt
9
S. Guirassy
1
Noah Atubolu
30
C. Günter
3
Philipp Lienhart
43
Bruno Ogbus
17
L. Kübler
27
Nicolas Höfler
8
M. Eggestein
32
V. Grifo
9
L. Höler
7
D. Scherhant
31
I. Matanović
field field

Auch mit diesem deutlichen Vorsprung nahm der BVB nicht komplett den Fuß vom Gas. Immer wieder suchten die Dortmunder nach Lücken für den nächsten Angriff und behielten die Kontrolle über das Geschehen. Der klare Erfolg war zugleich die passende Antwort auf die jüngsten Niederlagen gegen Bayer Leverkusen und bei der TSG Hoffenheim.

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Freiburger Frust und ein starkes Debüt

Für Freiburg war es der nächste Rückschlag innerhalb weniger Tage. Erst am Donnerstag war das Team von Julian Schuster im Halbfinale des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart ausgeschieden. Diese Enttäuschung war den Breisgauern in Dortmund deutlich anzumerken, vor allem zu Beginn fanden sie kein Mittel gegen das hohe Tempo und die Effizienz des BVB.

Als der Ball nach der Pause zwar im Dortmunder Tor landete, konnte der BVB sofort aufatmen. Der Freiburger Torschütze Lukas Kübler stand im Abseits, das Tor zählte in der 55. Minute nicht. Auf Dortmunder Seite überzeugte Samuele Inacio bei seinem bemerkenswerten Startelfdebüt. Der 18 Jahre alte Offensivspieler zeigte mutige Ansätze, wirkte unbeeindruckt von der großen Kulisse und wurde in der 73. Minute unter lautem Applaus ausgewechselt.

Tabelle

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S S
>
31
26
4
1
113
32
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
S S N N S
>
31
20
7
4
65
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
S S S S S
>
31
19
5
7
62
38
24
62
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
S N S N U
>
31
17
6
8
63
43
20
57
5
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
N N U S S
>
31
17
6
8
61
45
16
57
6
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
U S S N S
>
31
16
7
8
62
42
20
55
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
N U S N U
>
31
11
10
10
56
58
-2
43
Champions League
Europa League
Relegationsplatz
Abstieg in die 2.Liga
Europa-Conference-League-Play-offs

Silva setzt den Schlusspunkt und der Blick geht nach oben

Das nächste Ziel formulierte Beier bereits klar. „Natürürlich“ wolle man nun den zweiten Tabellenplatz hinter Rekordmeister Bayern München „fix machen“, sagte er. Mit fünf Punkten Vorsprung auf RB Leipzig, das Rang drei belegt, stehen die Chancen dafür sehr gut. Bei noch drei ausstehenden Spielen kann der BVB nicht mehr auf den fünften Platz abrutschen.

In der Schlussphase sorgte Fábio Silva schließlich für den 4:0-Endstand. Dortmund hatte damit erneut einen Lieblingsgegner sicher im Griff, während für den Verein der Blick schon auf die kommende Saison geht, in der in der Bundesliga und auch in der Champions League der nächste Anlauf starten soll. In dieser Spielzeit war der internationale Weg bereits in den Playoffs überraschend früh zu Ende.

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