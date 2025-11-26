Fußball heute Ergebnis: Bayern geht mit 1:3 in London unter! 1.Niederlage in der CL

Bayern kassiert ersten Dämpfer in der Champions League – 1:3 bei Arsenal

Die beeindruckende Serie des FC Bayern München in der Champions League ist gerissen. Nach 18 Pflichtspielen ohne Niederlage setzte es beim Gruppen-Schlagerspiel gegen Arsenal London eine verdiente 1:3-Niederlage. Damit ist auch die Tabellenführung futsch – trotz guter Ausgangslage vor dem letzten Spieltag.

Standardschwäche bricht den Bayern das Genick

Bereits im Vorfeld hatte Trainer Vincent Kompany vor Arsenals gefährlichen Standards gewarnt – und wurde prompt bestätigt. Die Gunners schlugen gleich mit der ersten Ecke zu: Keeper Manuel Neuer ließ sich im Fünfmeterraum blocken, Verteidiger Jurrien Timber nickte freistehend ein (22.). Insgesamt fielen zwei der drei Gegentore nach ruhenden Bällen – ein altbekanntes Problem. Schon in der Bundesliga kassierten die Münchner sechs von acht Gegentoren auf diese Weise. Sportvorstand Max Eberl hatte vor dem Spiel gewarnt: „Wir bekommen da im Moment zu viele Gegentore.“ Genutzt hat es nichts.

Aufstellungen heute

Bayern München: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Olise, Laimer, Karl, Stanišić, Pavlović

Arsenal:Raya – Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Trossard.

Münchens Reaktion bleibt blass

Zwar gelang der Ausgleich quasi aus dem Nichts: Joshua Kimmich schlug einen mustergültigen 60-Meter-Pass in den Lauf von Serge Gnabry, der auf den mitgelaufenen Lennart Karl querlegte – der Youngster vollstreckte eiskalt zum zwischenzeitlichen 1:1 (32.). Doch die Dominanz, wie man sie aus vorherigen Auftritten gegen Chelsea oder PSG kannte, blieb diesmal aus. Ein Schuss von Außenverteidiger Josip Stanisic kurz vor der Pause blieb die einzige klare Chance auf die Führung.

Arsenal nutzt Münchens Fehler konsequent

Nach dem Seitenwechsel übernahm Arsenal das Kommando. Begünstigt durch individuelle Fehler kamen die Londoner zu ihren weiteren Treffern: Ein Fehlpass von Joshua Kimmich leitete eine Großchance für Bukayo Saka ein, die Neuer noch parierte (48.). Doch der Druck wurde zu groß. Erst nutzte Noni Madueke einen Patzer von Dayot Upamecano (69.), dann machte Gabriel Martinelli nach einem weiten Ball mit einem Lupfer über den herausstürzenden Neuer alles klar (77.).

Kompany bleibt gelassen – Qualifikation weiter greifbar

Trotz der Niederlage haben die Bayern weiterhin beste Chancen auf den Achtelfinaleinzug: Zwölf Punkte aus fünf Spielen reichen, um am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand zu haben. Trainer Kompany dürfte dennoch einiges aufzuarbeiten haben – besonders in Sachen Defensivorganisation und Standardverteidigung. Der Spott der Arsenal-Fans gegen den enttäuschenden Harry Kane („Harry, what’s the score?“) war da fast nur Randnotiz.