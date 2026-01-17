+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Ergebnis: Bayern deklassiert Leipzig – Perfekte Musiala-Rückkehr

von

Bayern München feiert einen beeindruckenden Statement-Sieg und die Rückkehr von Jamal Musiala. Der Rekordmeister besiegte RB Leipzig mit 5:1 und setzt damit seine Dominanz in der Bundesliga fort. Musiala, der 196 Tage nach seiner schweren Verletzung wieder auf dem Platz steht, bereitete direkt ein Tor vor. Die Münchner bleiben ohne Niederlage und führen die Tabelle mit einem komfortablen Abstand zu den Verfolgern an.

Bayern Münchens französischer Mittelfeldspieler #17 Michael Olise (L) feiert den zweiten Treffer seiner Mannschaft während des Fußballspiels der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 Gruppe C zwischen Bayern München und den Boca Juniors aus Argentinien im Hard Rock Stadium in Miami am 20. Juni 2025. (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)
Musiala feiert Comeback nach langer Verletzungspause

Jamal Musiala erlebte am Samstagabend ein emotionsgeladenes Comeback im Topspiel gegen RB Leipzig. Nach 196 Tagen Abwesenheit aufgrund einer schweren Verletzung wurde der 22-Jährige in der Schlussphase eingewechselt und bewies sofort seine Klasse, indem er Michael Olise zu dessen Tor vorbereitete. „Es ist sehr schön, dass Jamal wieder zurück ist nach so einer langen Zeit“, äußerte Serge Gnabry und hoffte auf weitere gute Leistungen des Edeltechnikers.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 18
| Red Bull Arena | 17.1.2026-18:30
RB Leipzig
S S N N S
1 : 5
2.38
xG
4.50
Endergebnis
FC Bayern München
S U S S S
Rômulo
20'
Serge Gnabry
50'
Harry Kane
67'
Jonathan Tah
83'
Aleksandar Pavlović
85'
Michael Olise
88'
| Schiedsrichter: S. Stegemann | Halbzeit: 1-0
Aufstellungen
RB Leipzig
1
T
P. Gulácsi
8.2
17
M
Ridle Baku
5.2
4
D
W. Orbán
5.3
23
D
C. Lukeba
5.6
22
D
David Raum
6.2
24
M
X. Schlager
6.7
13
M
Nicolas Seiwald
29'81'
6.5
14
M
C. Baumgartner
85'
5.7
49
O
Yan Diomande
7.9
40
O
Rômulo
20'81'
8
7
O
Antonio Nusa
90'
7.7
Ersatzspieler
6
O
E. Banzuzi
81'
6.2
11
O
C. Harder
81'
6.7
26
T
M. Vandevoordt
39
D
B. Henrichs
35
D
M. Finkgräfe
5
D
E. Bitshiabu
19
D
K. Nedeljković
27
O
Tidiam Gomis
85'
6.5
33
M
A. Maksimović
90'
Coach
O. Werner
FC Bayern München
1
T
Manuel Neuer
7.9
20
D
Tom Bischof
81'
6.2
2
D
Dayot Upamecano
7.2
4
D
Jonathan Tah
83'
8
21
D
H. Ito
87'
6.2
45
M
Aleksandar Pavlović
85'
7.2
8
M
Leon Goretzka
46'
6.9
42
M
Lennart Karl
57'
6.9
7
M
Serge Gnabry
50'87'
8
14
O
Luis Díaz
7
9
O
Harry Kane
67'
7.9
Ersatzspieler
6
M
Joshua Kimmich
46'
7.3
17
M
Michael Olise
57'88'
10
19
D
A. Davies
81'
6.7
40
T
J. Urbig
22
D
Raphaël Guerreiro
3
D
Min-jae Kim
87'
47
M
David Daiber
38
M
Felipe Marlon Chávez
10
M
Jamal Musiala
87'
Coach
V. Kompany
Tore
Tor
Rômulo (Assist: David Raum)
20'
50'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Dayot Upamecano)
67'
Tor
Harry Kane (Assist: Michael Olise)
83'
Tor
Jonathan Tah (Assist: Michael Olise)
85'
Tor
Aleksandar Pavlović (Assist: Michael Olise)
88'
Tor
Michael Olise (Assist: Jamal Musiala)
Fußball heute Vorbericht & Aufstellung: RB Leipzig - FC Bayern München (Update 18 Uhr)
Bayern dominiert nach anfänglichen Schwierigkeiten

Die Mannschaft von Chefcoach Thomas Tuchel fand zunächst nur schwer ins Spiel. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit, als Romulo Leipzig in Führung brachte, bewiesen die Münchner ihre Comeback-Qualitäten. Manuel Neuer, der mit seinem 584. Pflichtspiel für Bayern zu Franz Beckenbauer aufschloss, hielt die Defensive stabil und leitete die Wende ein. „Wir sind schon öfter in Rückstand geraten, aber wir sind immer zurückgekommen“, sagte Neuer nach dem Spiel und betonte die Stärke des Teams.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel drehten die Bayern auf und drehten die Partie mit fünf Toren in nur 38 Minuten. Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (82.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Diese offensive Leistung zeigt nicht nur die individuelle Klasse der Spieler, sondern auch die mannschaftliche Geschlossenheit, die Bayern in dieser Saison prägt.

Leipzigs Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze

Für RB Leipzig, der nach einer herben 0:6-Niederlage zum Saisonauftakt auf Revanche brannte, war der Samstag ein herber Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Trotz einer engagierten ersten Halbzeit und dem frühen Führungstreffer konnten sie die dominanten Bayern nicht aufhalten. Der Druck von Spielern wie Antonio Nusa und Yan Diomande blieb unbelohnt, und die Defensive zeigte Schwächen, die Bayern eiskalt ausnutzte.

