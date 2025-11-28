Fußball heute Ergebnis: Bayern darf durchatmen: Leipzig patzt im Borussia-Park

Leipzig lässt Punkte im Titelrennen liegen – Gladbach stoppt RB-Express

RB Leipzig verpasst im Titelrennen der Bundesliga einen wichtigen Sieg. Beim 0:0 in Gladbach tat sich das Team von Marco Rose schwer, offensiv Akzente zu setzen. Borussia Mönchengladbach überzeugte durch taktische Disziplin, musste sich aber auch über zwei VAR-Entscheidungen ärgern.

Offensivprobleme bei Leipzig – Gladbach gut organisiert

Ohne den verletzten Assan Ouédraogo fehlte Leipzig im Angriff die Kreativität. Die Gäste bestimmten zwar den Ballbesitz, doch Ideen im letzten Drittel blieben Mangelware. Auch Flügelspieler wie David Raum konnten kaum Durchbrüche erzielen. Einzig ein Fernschuss von Conrad Harder brachte etwas Gefahr – zu wenig für ein Team, das um die Meisterschaft mitspielen will.

Gladbach hingegen präsentierte sich defensiv diszipliniert und setzte auf schnelles Umschaltspiel. Toptorjäger Haris Tabakovic war zwar bemüht, musste sich die Bälle aber oft tief holen. Trainer Eugen Polanski hatte seine Elf gut auf Leipzig eingestellt – das „Top-Top-Team“, wie er es vor dem Spiel nannte, tat sich schwer.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 12 | BORUSSIA-PARK | - 20:30 Borussia Mönchengladbach N S S S S 0 : 0 0.35 xG 0.82 Endergebnis RB Leipzig S S S N S 33 M. Nicolas 20 L. Netz 4 K. Diks 30 N. Elvedi 29 J. Scally 10 Florian Neuhaus 6 Y. Engelhardt 27 R. Reitz 17 J. Castrop 15 H. Tabaković 9 F. Honorat 1 P. Gulácsi 22 David Raum 23 C. Lukeba 4 W. Orbán 17 Ridle Baku 14 C. Baumgartner 13 Nicolas Seiwald 24 X. Schlager 7 Antonio Nusa 11 C. Harder 49 Y. Diomande

Zwei VAR-Entscheidungen sorgen für Gesprächsstoff

Gleich zwei Mal stand der Videobeweis im Mittelpunkt: In der 47. Minute wurde ein Treffer von Franck Honorat wegen Abseits zurückgenommen – es war eine hauchdünne Entscheidung. Später wurde ein bereits gegebener Elfmeter zurückgenommen, nachdem Schiedsrichter Timo Gerach erkannte, dass Willi Orban zuerst den Ball gespielt hatte. Beide Szenen sorgten für Unmut auf Seiten der Gladbacher, die sich um eine mögliche Führung gebracht sahen.

Gladbachs Serie endet – Leipzig mit Rückschlag im Titelrennen

Für Borussia Mönchengladbach endet mit dem Remis eine Serie von vier Pflichtspielsiegen, dennoch war es ein Achtungserfolg. Die Fohlen sind unter Polanski wieder gefestigt, besonders im Heimspiel traten sie kompakt und aggressiv auf.

Leipzig hingegen verpasste es, weiter Druck auf den FC Bayern auszuüben. Sollte München am Samstag gewinnen, wächst der Rückstand auf acht Punkte an. David Raum blieb realistisch: „Wir nehmen den Punkt mit, aber nach vorne war das zu wenig.“