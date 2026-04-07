Fußball heute Ergebnis: Auch Kane trifft – FC Bayern stürmen das Bernabéu

Der FC Bayern hat erstmals seit einem Vierteljahrhundert das Bernabéu erobert und sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine starke Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch (15. April) verschafft. Beim 2:1 (1:0) gegen Real Madrid waren Manuel Neuer, Harry Kane und Luis Díaz die prägenden Figuren eines Spiels voller Großchancen und Wenden.

Neuer als Rückhalt, Díaz und Kane als Vollstrecker

Im „Clásico de Campeones“ dauerte es eine Weile, bis die Münchner ihre Chancen nutzten. Díaz traf in der 41. Minute zum 1:0 und erzielte damit bereits seinen fünften Treffer in dieser Champions-League-Saison. Der Kolumbianer vollendete nach einer vorbereitenden Aktion von Harry Kane, dessen Einsatz wegen einer überstandenen Knöchelblessur bis zuletzt offen gewesen war.

Nur rund 20 Sekunden nach dem Wiederanpfiff legte Kane selbst nach und erhöhte mit seinem elften Saisontor in der Königsklasse auf 2:0 (46.). Real kam durch Kylian Mbappé (74.) noch einmal heran, doch die Bayern verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss.

Champions League Real Madrid 1.85 xG 3.00 1 2 FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Real drückt, Neuer hält die Bayern im Spiel

Zu Beginn hatte zunächst Upamecano eine gute Gelegenheit, als Kane nach Joshua Kimmichs Hereingabe klug auf Dayot Upamecano ablegte, der den Ball aus freier Position jedoch nicht richtig traf (9.). Dass die Münchner trotzdem nicht in Rückstand gerieten, lag vor allem an Manuel Neuer. Der Bayern-Keeper bügelte erst einen missglückten Abschlag selbst aus, nachdem Mbappé davon profitiert hatte (16.), und entschärfte kurz darauf auch einen Abschluss von Vinicius Junior (18.).

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Die Partie blieb offen und von vielen Szenen geprägt, in denen beide Teams ihre Momente hatten. Auf der VIP-Tribüne verfolgten unter anderem Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel und UEFA-Boss Aleksander Ceferin die Begegnung. Nach einem zu kurzen Rückpass des Real-Teenagers Thiago Pitarch vergab Serge Gnabry eine große Möglichkeit (28.), ehe Neuer erneut gegen den durchgebrochenen Mbappé rettete (29.).

Die entscheidenden Szenen im Bernabéu

Im offenen Schlagabtausch wurde für Bayern vor allem dann Gefahr, wenn Real schnell umschaltete. Max Eberl hatte im Vorfeld davor gewarnt, dass Madrid zwar zeitweise „teilnahmslos“ wirken könne, dann aber plötzlich da sei. Genau das zeigte sich mehrfach: Die Bayern pressten nicht so konsequent wie sonst, wodurch die Königlichen immer wieder Räume fanden.

Die Führung fiel nach einem verunglückten Rückpass von Vinicius Junior, dessen Arm dabei Michael Olise berührte. Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner erklärte bei Prime Video, die Szene sei „angelegt“ gewesen und deshalb nicht strafbar. Kane und Gnabry bereiteten den Treffer für Díaz vor.

Nach einer Balleroberung des aufmerksamen Aleksandar Pavlovic leitete Olise das 2:0 ein; über ihn kam der Ball zu Kane, der aus 18 Metern überlegt einschob. Das Tor gab den Münchnern spürbar mehr Selbstvertrauen und auch jene Passsicherheit, die zuvor gefehlt hatte.

Real antwortete in einer hektischen Schlussphase mit weiteren Abschlüssen: Ein böser Patzer von Upamecano brachte Vinicius frei vor Neuer in Position, doch der Brasilianer setzte den Ball an das Außennetz (61.). Das Bernabéu wurde unruhiger, Pfiffe gegen Real wurden laut, doch Madrid gab sich nicht geschlagen. Mbappé scheiterte ein weiteres Mal an Neuer (65.), ehe er kurz darauf doch noch verkürzte. Auch in der wilden Endphase blieb der Bayern-Torhüter gefragt und parierte erneut gegen Vinicius (83.).

Historischer Sieg und Vorteil fürs Rückspiel

Für die Bayern war es der erste Auswärtssieg bei Real Madrid seit dem 1:0 im Halbfinal-Rückspiel 2001, als Stefan Effenberg, Oliver Kahn und Co. später auch den Henkelpott holten. Zusätzlich geht die Mannschaft von Vincent Kompany mit einem weiteren Vorteil ins Rückspiel: Real muss auf den gelbgesperrten Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni verzichten.

Besonders bemerkenswert: Es war Kompanys 100. Spiel als Bayern-Coach, und ausgerechnet darin lieferte Kane nach seiner Blessur den erhofften Auftritt. Der Engländer sei „dermaßen gut drauf“, berichtete sein Trainer vor der Partie und ergänzte: „Das sind die Momente für Harry!“

Vor dem Anpfiff war die Erinnerung an vergangene Real-Magie bewusst wachgerufen worden: Auf den Leinwänden flimmerte Joselus Siegtor aus dem Halbfinal-Rückspiel 2024, dazu erklang die Vereinshymne „Hala Madrid“, unter dem geschlossenen Stadiondach wurde es zum ersten Mal richtig laut.