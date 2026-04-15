Fußball heute Ergebnis – Arsenal steht im Champions League Halbfinale

Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal den Sprung ins Halbfinale der Champions League geschafft – allerdings mit reichlich Mühe und ohne Glanz. Im Viertelfinal-Rückspiel reichte den Gunners gegen Sporting Lissabon vor eigenem Publikum ein 0:0, weil das 1:0 aus dem Hinspiel durch Havertz zum Weiterkommen genügte.

Arsenal bringt den Vorsprung über die Zeit

Der Tabellenführer der Premier League musste sich gegen den portugiesischen Gegner lange strecken, blieb aber am Ende im Rennen um den Titel. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel wartet nun Atlético Madrid auf die Mannschaft von Mikel Arteta, die damit zum zweiten Mal nacheinander unter den letzten vier der Königsklasse steht.

Arsenal trat zwar druckvoll und bissig auf, fand offensiv aber kaum Lösungen und kam nur selten zu klaren Abschlüssen. Auch die Einwechslung von Havertz in der 56. Minute brachte zunächst keine entscheidende Wende.

Champions League FC Arsenal 0.67 xG 0.23 0 0 Sporting CP Lissabon Champions League FC Bayern München 1.97 xG 2.27 4 3 Real Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Arsenal U S S S N 0 : 0 0.67 xG 0.23 Endergebnis Sporting CP Lissabon S S S N S 1 David Raya 5 P. Hincapié 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 3 Cristhian Mosquera 41 Declan Rice 36 Martín Zubimendi 11 Gabriel Martinelli 10 Eberechi Eze 20 N. Madueke 14 Viktor Gyökeres 1 Rui Silva 20 M. Araujo 25 Gonçalo Inácio 26 O. Diomande 72 Eduardo Quaresma 5 Hidemasa Morita 42 M. Hjulmand 8 Pote 17 Trincão 10 Geny Catamo 97 L. Suárez

Sporting wird mutiger, Arsenal hält dagegen

Mit zunehmender Spielzeit kam Sporting immer besser ins Spiel und lieferte dem Favoriten einen intensiven Kampf. Mehr als das torlose Remis sprang für die Gäste aus Lissabon aber nicht heraus.

Für Arsenal bedeutet das trotz erkennbarer Formschwäche die Chance auf das Double. In der Liga liegen die Londoner vor dem Meisterschafts-Showdown gegen Verfolger Manchester City am kommenden Sonntag sechs Punkte vorn, haben aber auch eine Partie mehr absolviert. In der Champions League stand der Traditionsklub zuletzt vor 20 Jahren im Endspiel.