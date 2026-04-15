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Fußball heute Ergebnis – Arsenal steht im Champions League Halbfinale

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Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal den Sprung ins Halbfinale der Champions League geschafft – allerdings mit reichlich Mühe und ohne Glanz. Im Viertelfinal-Rückspiel reichte den Gunners gegen Sporting Lissabon vor eigenem Publikum ein 0:0, weil das 1:0 aus dem Hinspiel durch Havertz zum Weiterkommen genügte.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta gestikuliert lautstark an der Seitenlinie im UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel gegen Sporting Clube de Portugal am 15. April 2026 im Emirates Stadium in London. Mike Hewitt / Getty Images
Arsenal-Trainer Mikel Arteta gestikuliert lautstark an der Seitenlinie im UEFA Champions League Viertelfinale-Rückspiel gegen Sporting Clube de Portugal am 15. April 2026 im Emirates Stadium in London. Mike Hewitt / Getty Images

Arsenal bringt den Vorsprung über die Zeit

Der Tabellenführer der Premier League musste sich gegen den portugiesischen Gegner lange strecken, blieb aber am Ende im Rennen um den Titel. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel wartet nun Atlético Madrid auf die Mannschaft von Mikel Arteta, die damit zum zweiten Mal nacheinander unter den letzten vier der Königsklasse steht.

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Arsenal trat zwar druckvoll und bissig auf, fand offensiv aber kaum Lösungen und kam nur selten zu klaren Abschlüssen. Auch die Einwechslung von Havertz in der 56. Minute brachte zunächst keine entscheidende Wende.

Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Arsenal
0.67
xG
0.23
0 0
Sporting CP Lissabon
Champions League
15.4.2026
- 21:00
FC Bayern München
1.97
xG
2.27
4 3
Real Madrid
Allianz Arena
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 15.4.2026-21:00
FC Arsenal
U S S S N
0 : 0
0.67
xG
0.23
Endergebnis
Sporting CP Lissabon
S S S N S
| Schiedsrichter: F. Letexier | Halbzeit: 0-0
1
David Raya
5
P. Hincapié
6
Gabriel Magalhães
2
William Saliba
3
Cristhian Mosquera
41
Declan Rice
36
Martín Zubimendi
11
Gabriel Martinelli
10
Eberechi Eze
20
N. Madueke
14
Viktor Gyökeres
1
Rui Silva
20
M. Araujo
25
Gonçalo Inácio
26
O. Diomande
72
Eduardo Quaresma
5
Hidemasa Morita
42
M. Hjulmand
8
Pote
17
Trincão
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
field field

Sporting wird mutiger, Arsenal hält dagegen

Mit zunehmender Spielzeit kam Sporting immer besser ins Spiel und lieferte dem Favoriten einen intensiven Kampf. Mehr als das torlose Remis sprang für die Gäste aus Lissabon aber nicht heraus.

Für Arsenal bedeutet das trotz erkennbarer Formschwäche die Chance auf das Double. In der Liga liegen die Londoner vor dem Meisterschafts-Showdown gegen Verfolger Manchester City am kommenden Sonntag sechs Punkte vorn, haben aber auch eine Partie mehr absolviert. In der Champions League stand der Traditionsklub zuletzt vor 20 Jahren im Endspiel.

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