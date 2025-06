Fußball heute Ergebnis 1:2 – Deutschland verliert – Ronaldo zerstört deutschen Traum vom „Titelchen“

Cristiano Ronaldo schockt Deutschland – Nations-League-Traum geplatzt

Im Halbfinale der Nations League in München hat Portugal der deutschen Nationalmannschaft die Hoffnung auf den ersten Titel seit 2017 zunichtegemacht. Cristiano Ronaldo traf zum 2:1-Endstand und beendete damit alle deutschen Träume. Trotz zwischenzeitlicher Führung durch Florian Wirtz musste das DFB-Team eine bittere Niederlage hinnehmen und spielt nun nur noch um Platz drei.

Ein Klassiker mit besonderem Ende

Es war alles angerichtet für einen denkwürdigen Fußballabend in München: Deutschland gegen Portugal – ein Klassiker mit europäischem Gewicht. Doch am Ende war es einmal mehr Cristiano Ronaldo, der den Unterschied machte. Im 220. Länderspiel erzielte der 40-Jährige seinen 137. Treffer und zeigte, dass er auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter noch Spiele entscheiden kann. Für das DFB-Team war es die erst zweite Niederlage in den letzten 18 Spielen, aber eine zur Unzeit.

Personalsorgen und ein neuformiertes Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann musste gleich auf zehn Spieler verzichten – darunter Leistungsträger wie Rüdiger, Musiala und Havertz. Die Folge: ein neu zusammengestelltes Team mit Rückkehrer ter Stegen im Tor und Debütant Nick Woltemade in der Offensive. Auch das Wetter spielte verrückt – ein Hagelschauer verzögerte den Anpfiff um zehn Minuten. Die Startphase zeigte dann deutlich, dass die Abstimmung in der deutschen Mannschaft noch nicht passte.

Spielverlauf: Führung, Wende, Aus

Nach einer nervösen Anfangsphase kam Deutschland besser ins Spiel. Wirtz brachte das Team kurz nach der Pause per Kopf in Führung. Doch Portugal blieb cool, wartete auf Fehler – und bekam sie. Conceicão glich aus, Ronaldo legte wenig später nach. Besonders bitter: Beim Ausgleich sah der gerade eingewechselte Robin Gosens schlecht aus, beim Siegtreffer konnte Ronaldo unbedrängt abschließen. Deutschland fehlte es in den entscheidenden Momenten an Abstimmung und Konsequenz.

Ausblick: Spiel um Platz drei statt Titeltraum

Statt um den Titel geht es nun am Sonntag in Stuttgart nur noch um Platz drei – gegen den Verlierer des anderen Halbfinals zwischen Frankreich und Spanien. Der Wunsch nach einem Prestige-Erfolg in der Nations League ist dahin, ebenso wie die Gelegenheit, vor der WM 2026 ein klares Ausrufezeichen zu setzen. Für Nagelsmann bleibt die Erkenntnis, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt.