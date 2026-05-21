Fußball heute Ergebnis: 0:0 gegen Paderborn – VfL in der Relegation unter Druck

Der VfL Wolfsburg hat im Relegations-Hinspiel gegen den SC Paderborn den erhofften Vorsprung verpasst und steht vor dem Rückspiel gehörig unter Druck. Vor ausverkauftem Haus und in Anwesenheit von VW-Chef Oliver Blume kam der Bundesliga-Club am Donnerstagabend nur zu einem ernüchternden 0:0. Damit rückt der mögliche Absturz in die 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher.

Bundesliga VfL Wolfsburg 0 0 SC Paderborn 07 Bundesliga SC Paderborn 07 - - VfL Wolfsburg

Wolfsburgs große Chance bleibt ungenutzt

Im letzten Saisonspiel, das von Krisen geprägt ist, muss der VfL nun um den Klassenverbleib bangen. Am Pfingstmontag fällt die Entscheidung über Auf- und Abstieg, die Niedersachsen reisen mit einer Hypothek nach Ostwestfalen. Offensiv mangelte es den Wölfen an Ideen und Durchschlagskraft, während Paderborn sich mit einer vor allem defensiv sehr reifen Vorstellung eine starke Ausgangsposition für die angestrebte Bundesliga-Rückkehr nach sechs Jahren verschaffte.

Zusätzlich wird dem SCP im Rückspiel Jonah Sticker fehlen. Der Abwehrspieler sah in der 90.+4 Minute die Gelb-Rote Karte. Für Wolfsburg ist die Lage auch historisch ungewohnt: Seit dem Aufstieg 1997 gehört der Klub fest zur Bundesliga, hatte den Klassenerhalt in der Vergangenheit aber schon über die Relegation gesichert. Gegen Eintracht Braunschweig 2017 und Holstein Kiel 2018 verhinderten die Niedersachsen jeweils den Sprung des Rivalen ins Oberhaus. Auch die Statistik spricht zunächst für den Erstligisten, denn seit der Wiedereinführung der Relegation 2008/09 setzte sich nur dreimal der Zweitligist durch. Der SCP schaffte 2014 und 2019 zwar den direkten Aufstieg, stieg aber jeweils nach nur einer Saison wieder ab.

Paderborn verteidigt klug, Wolfsburg fehlt die Idee

Vor dem Anpfiff hatte SCP-Coach Ralf Kettemann die Rückkehr in die Bundesliga als „Once-In-A-Lifetime-Chance“ bezeichnet. Man könne „deutlich mehr gewinnen als verlieren.“ Auf dem Platz zeigte sich schnell, dass der Druck vor allem auf Wolfsburg lastete. Der VfL, der zum Saisonstart noch vom Europapokal geträumt hatte und später tief in den Abstiegsstrudel geriet, kam zwar ordentlich in die Partie, fand im Spielaufbau aber kaum Lösungen. Paderborns frühes Pressing griff, der Bundesligist musste häufig über die Abwehrkette neu aufbauen, und lange Bälle wurden von der stabilen SCP-Defensive meist sicher abgefangen.

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Die erste Großchance gehörte dennoch den Gästen: Nach einem Abschluss von Santiago Castaneda aus kurzer Distanz retteten Jeanuel Belocian und Torhüter Kamil Grabara in höchster Not gemeinsam (9.). Danach entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, allerdings ohne die ganz großen Höhepunkte. Denis Vavro zielte aus der Distanz vorbei (23.), Adam Daghim scheiterte aus spitzem Winkel an Dennis Seimen (32.). Wolfsburg besaß zwar das Plus an individueller Klasse, brachte es aber nicht auf den Rasen. Paderborn lauerte konsequent auf Umschaltmomente.

Eriksen bemüht, Bilbija lässt die Entscheidung liegen

Auch nach dem Seitenwechsel tat sich der VfL schwer, gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. Viele Nickligkeiten und Abstimmungsprobleme zogen dem Spiel den Rhythmus, Christian Eriksen bemühte sich als Taktgeber zwar um Akzente, doch auch dem Dänen gelang kein genialer Moment. Einen Freistoß des Mittelfeldspielers parierte Seimen in der 67. Minute sicher. Auf der anderen Seite verpasste Filip Bilbija in der 84. Minute die große Chance zur Führung für den Zweitligisten.