Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse ** Wer spielt heute am 8.9.? * Spielplan & Tabellen

In der EM 2024 Qualifikation gibt es – am Freitag, den 8. September 2023 – den 5. Spieltag in den Gruppen A, D und J mit den Länderspielen von Spanien, Türkei und Portugal. Die Nationalmannschaften von Spanien, Kroatien und Island sind in ihrer Gruppe ins Hintertreffen geraten und müssen heute gewinnen. Die insgesamt 7 Länderspiele heute beginnen um 18 und 20:45 Uhr und werden allesamt auf DAZN übertragen.

Am 8. September 2023, dem 5. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2024, sind Favoritensiege für Spanien, Schottland, Kroatien, Türkei, Bosnien-Herzegowina und Portugal zu erwarten. Während Schottland und Portugal mit 4 Siegen aus 4 Spielen ihre Gruppe anführen, geht es für die anderen Teams heute bereits um möglicherweise vorentscheidende Punkte. Die türkische Nationalmannschaft hat als Tabellenführer ein Spitzenspiel gegen den Gruppenzweiten Armenien.

Update 22 Uhr – Luxemburg schlägt Island mit 3:1 und ist auf dem Weg zur EM 2024!

Update 20 Uhr – Spanien gewinnt mit 7:1 gegen Georgien. Dabei wird der 16jährige Yamal der jüngste Torschütze der Spanier.

5. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

5. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 7 Spiele in den Gruppen A, D und J

7 Spiele in den Gruppen A, D und J Fußball heute mit Kroatien, Türkei, Schottland, Portugal

Fußball heute mit Kroatien, Türkei, Schottland, Portugal Anstoß um 20:45 Uhr – Spanien spielt bereits um 18 Uhr

Anstoß um 20:45 Uhr – Spanien spielt bereits um 18 Uhr Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Alle Infos zur EM Quali 2024 heute Fussball-EM-2024.DE

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

5.Spieltag am 08.09.2023

Das heutige Top-Spiel ist Georgien gegen Spanien, denn La Roja ist nach der Niederlage gegen Schottland bereits unter Druck. Außerdem könnten Zypern gegen Schottland, Türkei gegen Armenien und Slowakei gegen Portugal spannend werden.

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

Am 5. Spieltag in Gruppe A könnte Schottland den phänomenalen Lauf fortsetzen und das 5. Spiel infolge gewinnen. Der Gegner lautet Zypern, die bisher alle 3 Spiele verloren haben. Schottland wird wahrscheinlich einen Auswärtssieg feiern und damit einen großen Schritt in Richtung EM-Endrunde machen.

Außerdem greift heute Spanien endgültig in die EM-Qualifikation ein, nachdem das Team am 3. und 4. Spieltag beim Nations League Final Four aktiv war. Die spanische Nationalmannschaft gilt als Favorit im Auswärtsspiel gegen Georgien. Bei Spanien wurde Barcas Shooting Star Lamine Yamal erstmals nominiert, der mit 16 Jahren zum jüngsten Spieler in Spaniens A-Team werden könnte.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

Das Spitzenspiel am 5. Spieltag in EM-Quali-Gruppe D ist Türkei gegen Armenien, die an der Tabellenspitze den ersten und zweiten Platz belegen. Die Türkei führt die Tabelle an und könnte heute mit einem Heimsieg die Führung ausbauen. Allerdings hat Armenien ein Spiel weniger und muss heute nicht auf Sieg spielen. Der Türkei-Coach Stefan Kuntz muss auf das 18-jährige Star-Talent Arda Güler (Real Madrid) verzichten, der mit einem Meniskusschaden ausfällt.

Außerdem hat die kroatische Nationalmannschaft in Gruppe J heute ein Heimspiel gegen Lettland – nach spielfreien 2 Spieltagen liegt Kroatien auf dem 3. Platz und könnte heute an Armenien vorbeiziehen.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

Am 5. Spieltag treffen in Gruppe J der Tabellenerste Portugal und der Tabellenzweite Slowakei aufeinander. Die portugiesische Nationalmannschaft spielte bisher in der EM-Quali souverän, allerdings wartet heute mit der slowakischen Nationalmannschaft der wohl schwerste Gegner. Die Slowakei hat nur 2 Punkte Rückstand auf Portugal und könnte Erster werden.

Außerdem gibt es das Verfolgerduell zwischen Luxemburg und Island, wobei Luxemburg als Dritter eine gute Form hat und gegen Island gewinnen kann. Zudem wird Bosnien-Herzegowina wahrscheinlich gegen Liechtenstein leichtes Spiel haben.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 8. September 2023 finden insgesamt 7 Länderspiele der UEFA European Qualifiers 2024 statt. Die Spiele beginnen um 20:45 Uhr mit Ausnahme vom Spiel Georgien gegen Spanien, welches bereits um 18 Uhr anfängt. Die Live-Übertragung der Spiele ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann.