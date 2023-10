Fußball heute EM Qualifikation 2024 Ergebnisse: Frankreich, Belgien und Portugal qualifiziert

Heute am Freitag, den 13. Oktober 2023, findet die EM 2024 Qualifikation in den Gruppen B, F und J statt. In Gruppe B gibt es das Spitzenspiel zwischen den früheren Fußball-Europameistern Niederlande und Frankreich. Außerdem kann sich in Gruppe F der Sieger von Österreich gegen Belgien bereits heute für die Europameisterschaft qualifizieren. Heute werden 6 Quali-Länderspiele um 20:45 Uhr live auf DAZN zu sehen sein – eine Partie beginnt bereits um 18 Uhr. Niederlande gegen Frankreich kommt ebenfalls auf RTL Nitro.

Fußball heute – am 13.10.2023 – gibt es mit dem 7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023, wo Portugal und andere Top-Nationalmannschaften ein Spiel haben. Während sich die Coaches Rangnick mit Österreich und Tedesco mit Belgien heute das EM-Ticket sichern können, geht es für Frankreich und Portugal darum einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft zu machen. Weiterhin spielen Griechenland, Slowakei und Luxemburg um die EM-Teilnahme.

7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

7. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 7 Spiele am 13.10.2023 in den Gruppen B, F, I

7 Spiele am 13.10.2023 in den Gruppen B, F, I Anstoßzeit 20:45 Uhr, 1 Spiel um 18 Uhr

Anstoßzeit 20:45 Uhr, 1 Spiel um 18 Uhr Fußball heute mit 3 ehemaligen Europameistern

Fußball heute mit 3 ehemaligen Europameistern Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen aller Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

Liveticker EM Qualifikation heute Liveticker heute in der EM Qualifikation 22:50 Uhr – Frankreich, Belgien und Portugal haben sich als erste Nationalmannschaften am 7.Spieltag für die EM Endrunde 2024 in Deutschland qualifiziert! Hier alle EM 2024 Teilnehmer. 22:40 Uhr – DAS WAR SPANNEND! Nur wenige Minuten zu spielen! Belgien führt 3:0, doch Österreich kommt durch Laimer und Sabitzer auf 3:2 ran. Der Niederlande gelingt der Anschlußtreffer zum 1:2 gegen Frankreich und Portugal führt zunächst 3:0, doch die Slowakei schlägt zurück – 3:2 nur noch. 21:40 Uhr – Halbzeit! Es ist einiges passiert! Portugal führt 2:0 und wäre dabei. Beim Spiel Frankreich gegen die Niederlande steht es 1:0, in derselben Gruppe führt Griechenland mit 2:0 gegen Irland – Die Niederlande somit nur Nummer 3 in der Tabelle. und Belgien führt mit 1:0 gegen Österreich – Lukekabio trifft früh zum 1:0 und hätte Belgien zur EM geschossen., 20:45 Uhr – Nun geht es los auf den sieben Plätzen, es wird spannend! 20 Uhr – Im 1.Spiel des Tages gewinnt Aserbaidschan gegen Estland mit 2:0. 17 Uhr – Das erste Spiel beginnt um 18 Uhr, richtig spannend wird es dann aber erst um 20:45 Uhr – sehen wir heute die ersten EM-Teilnehmer?

Wer spielt heute bei der EM Qualifikation 2024?

7. Spieltag am 13.10.2023

Am 13.10.2023 gibt es in den Gruppen E und J ein Duell zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzweiten. In allen Spielen um 20:45 geht es noch um die Teilnahme an der EM-2024-Endrunde.

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In EM Qualifikationsgruppe B hat Tabellenführer Frankreich (5 Siege in 5 Quali-Spielen) eine schwere Aufgabe beim Auswärtsspiel in den Niederlanden. Die französische Nationalmannschaft muss die Niederlage gegen Deutschland abschütteln, während die niederländische Nationalmannschaft einen großen Schritt in der Tabelle machen kann. Beide Teams sind ersatzgeschwächt – unter anderem fehlen de Ligt, Depay, F. de Jong sowie Upamecano, Kimpembe und Kounde. Bei den Niederlanden stehen die Bundesliga-Spieler Xavi Simons und Malen in der Startelf. Weiterhin treffen im 2. Spiel Irland und Griechenland aufeinander – die griechische Nationalmannschaft würde von einem Frankreich-Sieg profitieren.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

Am 7. Spieltag treffen in EM-Quali-Gruppe F Österreich und Belgien in einem möglicherweise vorentscheidenden Spiel aufeinander – der Sieger sichert sich heute das Ticket für die EM 2024. Bei Matchball-Spiel kommt es zum Aufeinandertreffen der ehemaligen Leipzig-Trainer Ralf Rangnick und Domenico Tedesco. Bei Belgien wird Lukaku, der Spitzenreiter der EM-Quali-Torjägerliste, als Mittelstürmer für Gefahr sorgen. Im 2. Spiel treffen Estland und Aserbaidschan aufeinander, die jeweils nur 1 Punkt auf dem Konto haben.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

Das Spitzenspiel in EM-Quali Gruppe J ist zwischen Tabellenführer Portugal und Verfolger Slowakei, wobei die portugiesische Nationalmannschaft als haushoher Favorit gilt. Portugal hat bereits 18 Punkte nach 6 Spielen und könnte heute mit einem Sieg den Vorsprung auf Platz 2 auf 8 Punkte ausbauen. Dem Team um CR7 ist die EM-Teilnahme eigentlich nur noch rechnerisch zu nehmen. Weiterhin befindet sich Luxemburg im Rennen um Platz 2 – heute muss in Island ein Sieg her.

Wo läuft die EM Qualifikation im TV und Stream?

Am heutigen 13. Oktober 2023 finden 7 Länderspiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt. Die Länderspiele starten um 18 und 20:45 Uhr. Die Live-Übertragung der Fußball-Länderspiele ist auf DAZN, wo man alle Spiele sehen kann, und auf RTL Nitro.

Österreich – Belgien * Kommentator: Lukas Schönmüller

Portugal – Slowakei * Ruben Zimmermann

Niederlande – Frankreich * Max Siebald (DAZN)

Außerdem gibt es heute das Testspiel England gegen Australien auf DAZN sowie das U21-Länderspiel Bulgarien gegen Deutschland in der EM-Qualifikation auf ProSieben MAXX: