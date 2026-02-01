Fußball heute: Doppelpack Guirassy – BVB siegt beim Kovac-Jubiläum

Borussia Dortmund hat das Jubiläum von Niko Kovac mit einem spannenden 3:2-Sieg über den 1. FC Heidenheim gefeiert. Dank eines Doppelpacks von Serhou Guirassy konnte der BVB den Rückstand auf die Bayern auf sechs Punkte verkürzen. Diese Leistung kommt nach einem enttäuschenden Unentschieden der Münchner, die zuvor 2:2 gegen den Hamburger SV spielten. Kovac, der seit einem Jahr im Amt ist, erlebte einen intensiven Spielverlauf, in dem der BVB lange Zeit kämpfte, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Dortmund ist nun wieder zweite der Tabelle, Heidenheim ganz unten auf dem 18.Platz.

Schwieriger Spielverlauf für den BVB

Der BVB startete verhalten in die Partie und konnte nicht sofort die Oberhand gewinnen. Waldemar Anton brachte Dortmund zwar kurz vor der Halbzeit in Führung (44.), doch Julian Niehues glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+4) und erzielte direkt nach dem Wiederanpfiff das 2:1 für Heidenheim (48.). Dortmunds Defensive, die in den letzten Wochen oft stabil war, zeigte sich anfällig und ließ sich von den mutigen Gästen überlisten.

Guirassy sorgt für die Wende

Serhou Guirassy, der in den vergangenen Wochen schwächelte, erlebte im zweiten Durchgang seine Stunde. Nach einem Handelfmeter verwandelte er souverän und drehte das Spiel mit einem weiteren Treffer (68., 70.). Trotz eines vergebenen Hattricks per Foulelfmeter (85.) war Guirassy der entscheidende Mann, der den BVB zurück ins Spiel brachte und die Führung sicherte. Kovac hatte ihm zuvor nochmals das nötige Selbstvertrauen gegeben.

Spannung bis zur letzten Minute

Die Partie blieb bis zur Nachspielzeit spannend. Heidenheim drängte auf den Ausgleich und hatte durch Arijon Ibrahimovic (90.+2) und Mikkel Kaufmann (90.+6) zwei große Chancen, doch der BVB hielt stand. Dortmund musste bis zum Schluss zittern, während Guirassy, der nach seiner starken Leistung mit Schmerzen vom Feld musste, für zusätzliche Nervosität sorgte.

Defensive Herausforderungen für Kovac

Trainer Niko Kovac beobachtete das Geschehen oft mit verschränkten Armen in seiner Coachingzone. Obwohl der BVB durch individuelle Stärke punkten konnte, war die spielerische Leistung gegen die verunsicherten Heidenheimer eher mau. In der Offensive fehlte es an kreativen Lösungen, während die Defensive immer wieder unter Druck geriet. Kovac wird in den kommenden Wochen gefordert sein, seine Mannschaft sowohl defensiv als auch offensiv wieder stabiler zu machen.