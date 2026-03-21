Fußball heute: Die Torjägerliste der Bundesliga am 27.Spieltag

Die Torjägerliste der Bundesliga bleibt fest in der Hand von Harry Kane: Der Bayern-Stürmer führt die Rangliste mit 31 Treffern an. Hinter ihm liegt Deniz Undav vom VfB Stuttgart mit 16 Toren, gefolgt von Luis Díaz (15). Die Liste zeigt eine starke Präsenz von Bayern-Spielern und liefert einen klaren Überblick über die Torschützen nach 27 Spieltagen. Diese Übersicht bildet die aktuelle Ausgangslage im Kampf um die Torjägerkanone. Hier die Europas Torschützenliste & Torschützenjäger 25/26

Aktuelle Torjägerliste

Kanes Vorsprung und Bayerns Offensivstärke

Harry Kane ragt mit 31 Saisontoren deutlich hervor und baut damit seinen Vorsprung in der Torschützenwertung weiter aus. Gleichzeitig unterstreichen die Bayern ihre Offensivpower: Nach 27 Spieltagen stehen für den Klub 97 erzielte Treffer zu Buche, ein Wert, der die Dominanz in der Liga dokumentiert. Diese Torproduktion spiegelt sich auch in der Torjägerliste wider, in der mehrere Bayern-Spieler vertreten sind.

Verfolger und breite Torschützenbasis

Hinter Kane bleibt Deniz Undav der stärkste Verfolger, während Luis Díaz als dritter Platzierter für Bayern die Verfolgerreihe anführt. Darüber hinaus zeigt die Liste eine breite Streuung an Scorern: Zahlreiche Teams stellen Spieler in den Top-20, von RB Leipzig über Hoffenheim bis zum VfB Stuttgart. Dennoch bleibt die Lücke zwischen Spitze und Verfolgern deutlich.