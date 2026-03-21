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Fußball heute: Die Torjägerliste der Bundesliga am 27.Spieltag

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Die Torjägerliste der Bundesliga bleibt fest in der Hand von Harry Kane: Der Bayern-Stürmer führt die Rangliste mit 31 Treffern an. Hinter ihm liegt Deniz Undav vom VfB Stuttgart mit 16 Toren, gefolgt von Luis Díaz (15). Die Liste zeigt eine starke Präsenz von Bayern-Spielern und liefert einen klaren Überblick über die Torschützen nach 27 Spieltagen. Diese Übersicht bildet die aktuelle Ausgangslage im Kampf um die Torjägerkanone. Hier die Europas Torschützenliste & Torschützenjäger 25/26

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Michael Olise von FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 1:0 gemeinsam mit Harry Kane im Bundesliga-Spiel gegen 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena am 21. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images
Michael Olise von FC Bayern München bejubelt sein Tor zum 1:0 gemeinsam mit Harry Kane im Bundesliga-Spiel gegen 1. FC Union Berlin in der Allianz Arena am 21. März 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images

Aktuelle Torjägerliste

Spieler Team
1 31 Harry Kane FC Bayern München232067
2 16 Deniz Undav VfB Stuttgart181651
3 16 Luis Díaz FC Bayern München232075
4 12 S. Guirassy Borussia Dortmund211800
5 12 C. Baumgartner RB Leipzig252168
6 11 H. Tabaković Borussia Mönchengladbach231945
7 11 Michael Olise FC Bayern München211972
8 10 Said El Mala 1.FC Köln131392
9 10 Nadiem Amiri 1. FSV Mainz 05191654
10 10 A. Kramarić TSG 1899 Hoffenheim201721
11 10 Yan Diomande RB Leipzig211877
12 9 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt10891
13 9 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen181464
14 8 Ermedin Demirović VfB Stuttgart141158
15 8 Serge Gnabry FC Bayern München151164
16 8 Maximilian Beier Borussia Dortmund171444
17 8 F. Asllani TSG 1899 Hoffenheim241808
18 7 T. Lemperle TSG 1899 Hoffenheim171418
19 7 G. Prömel TSG 1899 Hoffenheim141483
20 7 M. Amoura VfL Wolfsburg191558

Kanes Vorsprung und Bayerns Offensivstärke

Harry Kane ragt mit 31 Saisontoren deutlich hervor und baut damit seinen Vorsprung in der Torschützenwertung weiter aus. Gleichzeitig unterstreichen die Bayern ihre Offensivpower: Nach 27 Spieltagen stehen für den Klub 97 erzielte Treffer zu Buche, ein Wert, der die Dominanz in der Liga dokumentiert. Diese Torproduktion spiegelt sich auch in der Torjägerliste wider, in der mehrere Bayern-Spieler vertreten sind.

Verfolger und breite Torschützenbasis

Hinter Kane bleibt Deniz Undav der stärkste Verfolger, während Luis Díaz als dritter Platzierter für Bayern die Verfolgerreihe anführt. Darüber hinaus zeigt die Liste eine breite Streuung an Scorern: Zahlreiche Teams stellen Spieler in den Top-20, von RB Leipzig über Hoffenheim bis zum VfB Stuttgart. Dennoch bleibt die Lücke zwischen Spitze und Verfolgern deutlich.

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