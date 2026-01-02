Fußball heute: DFB-Torjäger Niclas Füllkrug gibt Debüt: AC Mailand springt an die Spitze

Torjäger Niclas Füllkrug feierte sein Debüt in der Serie A mit der AC Mailand und führte das Team an die Tabellenspitze. Der Nationalspieler hatte nur zwölf Stunden nach der Bekanntgabe seines Leihgeschäfts seinen ersten Einsatz und sorgte mit einer starken Leistung für Aufsehen. Milan gewann 1:0 gegen Cagliari Calcio und setzte sich damit vorerst an die Spitze der Liga.

Füllkrugs Einstand bei Milan

Am Freitagabend wurde Niclas Füllkrug in der 69. Minute eingewechselt, um für den Torschützen Rafael Leao, der in der 50. Minute das einzige Tor des Spiels erzielte, zu spielen. Der 32-Jährige zeigte sich direkt engagiert, behauptete in mehreren Aktionen den Ball und leitete die beste Chance auf das 2:0 ein, als er Christian Pulisic in der 87. Minute in Szene setzte. Diese ersten Schritte in der Serie A könnten entscheidend für seine Karriere sein.

Der Weg zu mehr Spielpraxis

Füllkrug möchte sich mit guten Leistungen bei Milan auch ein Ticket für die nächste Weltmeisterschaft sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt betont, dass der Stürmer „mehr Spielpraxis“ benötige. Nach einem wenig erfolgreichen Engagement in der Premier League, wo er für die „Hammers“ lediglich drei Tore in 29 Pflichtspielen erzielte, könnte dieser Wechsel der Schlüssel zu einer Rückkehr zu seiner Form sein.

Milan an der Tabellenspitze

Durch den Sieg gegen Cagliari rückt die AC Mailand vorübergehend an die Spitze der Serie A. Der Stadtrivale Inter könnte jedoch am Sonntag im Spiel gegen den FC Bologna wieder vorbeiziehen. Füllkrug, der im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach England wechselte, steht nun vor der Herausforderung, sich in der italienischen Liga zu etablieren.

Ausblick auf das nächste Spiel

Die nächste Chance für Niclas Füllkrug, seinen Premierentreffer für Milan zu erzielen, bietet sich im ersten Heimspiel gegen den CFC Genua am Donnerstag. Anstoß ist um 20:45 Uhr, und die Fans hoffen auf eine weitere überzeugende Leistung des Neuzugangs.