Fußball heute DFB-Spielplan 2025: Wann spielt Deutschland als Nächstes? Länderspiele 2025/2026 im Überblick

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht vor einem wichtigen Herbst – mit zwei entscheidenden WM-Qualifikationsspielen und einem klaren Ziel: das direkte Ticket zur Weltmeisterschaft 2026 sichern. Wer sich fragt: Wann ist das nächste Länderspiel? oder Wo läuft das DFB-Spiel live im TV?, bekommt hier den kompletten Überblick zum DFB-Spielplan 2025, den TV-Übertragungen und den nächsten Gegnern.

Wann ist das nächste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft?

Das nächste Fußball-Länderspiel steigt am Freitag, 14. November 2025. Deutschland trifft im Rahmen der WM-Qualifikation auswärts auf Luxemburg. Nur drei Tage später folgt das Gruppenfinale gegen die Slowakei – ein echtes Endspiel um den Gruppensieg.

✅ Die nächsten DFB-Länderspiele im Überblick:

Mit zwei Siegen wäre der Gruppensieg perfekt und die direkte WM-Teilnahme gesichert. Im Hinspiel gegen die Slowakei verlor die DFB-Elf mit 0:2 – jetzt geht es um die Revanche.

Wann ist die WM-Auslosung?

Nach den Länderspielen im November richtet sich der Blick auf den 5. Dezember 2025: Dann findet ab 18:00 Uhr die Auslosung der WM-Gruppen 2026 statt. Dort wird entschieden, auf welche Gegner Deutschland bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko trifft – vorausgesetzt, die Qualifikation wird erfolgreich abgeschlossen.

Wann sind die nächsten Länderspiele 2026?

Auch für das Jahr 2026 stehen bereits Testspiele fest. Nach der möglichen Qualifikation sind folgende Freundschaftsspiele geplant:

Sonntag, 30.03.2026 : Deutschland – Elfenbeinküste (in Stuttgart)

Anstoß: 20:45 Uhr

Samstag, 31.05.2026: Deutschland – Finnland (in Mainz)

Anstoß: 20:45 Uhr

Diese Termine sind Teil der WM-Vorbereitung, sollten Deutschland sich in den kommenden Tagen das WM-Ticket sichern.

Fazit: Der Fahrplan zur WM 2026

Wer sich fragt: „Wann spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft?“, bekommt aktuell eine klare Antwort: Am 14. und 17. November geht es um alles. Die Partien gegen Luxemburg (RTL) und gegen die Slowakei (ZDF) entscheiden, ob der direkte Weg zur WM gelingt – oder ob das DFB-Team im März in die Playoffs muss. Mit dem neuen DFB-Trikot, viel Spannung und klarer Ausgangslage sind diese Spiele Pflichttermine für alle Fußballfans.