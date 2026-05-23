Fußball heute ARD live – 3:0 – Wer überträgt FC Bayern gegen VfB Stuttgart live im TV?

Am heutigen Samstagabend steigt in Berlin das 83. Endspiel im DFB-Pokal, wenn der FC Bayern und der VfB Stuttgart im Olympiastadion aufeinandertreffen. Die Arena mit rund 75.000 Plätzen ist seit 1985 fester Schauplatz des Finals, der Vertrag wurde 2025 um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sprach von einem „unvergleichlichen Erlebnis“ und einer „besonderen Atmosphäre“. Dabei läuft das DFB Pokalfinale in der kostenlosen TV-Übertragung im Free-TV!

DFB Pokal FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Wer überträgt das DFB Pokalfinale FC Bayern gegen VfB Stuttgart live im TV?

Das Finale um 20.00 Uhr zeigt die ARD gemeinsam mit Rechteinhaber Sky live, zudem ist die Partie auch im Kinderkanal KIKA zu sehen. Geleitet wird sie vom Bremer Sven Jablonski. Der 36-Jährige debütierte 2017 in der Bundesliga, ist seit 2022 FIFA-Schiedsrichter und wurde Anfang 2026 in die Elite-Kategorie der europäischen Unparteiischen hochgestuft. „Das ist ein absolutes Highlight und eine große Verantwortung“, sagte Jablonski.

Schon um 19 Uhr geht es los in der ARD. Philipp Sohmer wird das Spiel kommentieren, die Moderation in der ARD übernimmt Alex Schlüter zusammen mit ARD-Experten Bastian Schweinsteiger.

Historie und Ausgangslage

Ein Pokalfinale zwischen Bayern und Stuttgart gab es bereits zweimal. 2013 setzten sich die Münchner mit 3:2 durch, 1986 gewann der Rekordtitelträger sogar mit 5:2. Insgesamt trafen die beiden Südklubs schon zehnmal im Pokal aufeinander, wobei der VfB erst ein einziges dieser Duelle für sich entschied: 1989 siegten die Schwaben im Achtelfinale 3:0.

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In dieser Saison standen die Teams zudem schon dreimal in Pflichtspielen gegenüber. Bayern behielt dabei in der Liga mit 4:2 und 5:0 klar die Oberhand, im Supercup gewann der deutsche Meister ebenfalls mit 2:1 gegen den VfB.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Endspiel | | Olympiastadion Berlin | - 20:00 FC Bayern München N U U S S - : - VfB Stuttgart S U U S U 40 J. Urbig 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane 33 Alexander Nübel 7 Maximilian Mittelstädt 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 10 Chris Führich 6 Angelo Stiller 30 Chema Andrés 18 Jamie Leweling 14 L. Jaquez 26 Deniz Undav 9 Ermedin Demirović

Der FC Bayern ist mit 20 Triumphen seit dem ersten Titel 1957 der Rekordsieger des Wettbewerbs. Der letzte Pokalerfolg liegt allerdings bereits sechs Jahre zurück. Beim 4:2 gegen Bayer Leverkusen durften wegen der Corona-Pandemie nur 700 Zuschauer im Berliner Olympiastadion dabei sein, was einen Negativrekord bedeutete. Auch deshalb sprach Vorstandschef Jan-Christian Dreesen von einer „riesige Sehnsucht“.

Der VfB Stuttgart reist als Titelverteidiger an. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hatte in der vergangenen Saison mit 4:2 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Zuvor holten die Stuttgarter den DFB-Pokal 1954, 1958 und 1997.

Der Weg nach Berlin – Wie spielten Bayern & Stuttgart?

Die Bayern erreichten ihr insgesamt 25. Pokalfinale über Wehen-Wiesbaden, Köln, Union Berlin, Leipzig und Leverkusen. Die Resultate lauteten 3:2, 4:1, 3:2, 2:0 und 2:0.

DFB Pokal SV Wehen 2 3 FC Bayern München DFB Pokal 1.FC Köln 1 4 FC Bayern München DFB Pokal 1. FC Union Berlin 2 3 FC Bayern München DFB Pokal FC Bayern München 2 0 RB Leipzig DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen 0 2 FC Bayern München DFB Pokal FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Stuttgart stand derweil zum siebten Mal im Endspiel und setzte sich auf dem Weg dorthin gegen Braunschweig im Elfmeterschießen mit 8:7 durch, außerdem gegen Mainz mit 2:0, Bochum mit 2:0, Kiel mit 3:0 und Freiburg nach Verlängerung mit 2:1.

DFB Pokal Eintracht Braunschweig 4 4 VfB Stuttgart DFB Pokal 1. FSV Mainz 05 0 2 VfB Stuttgart DFB Pokal VfL Bochum 0 2 VfB Stuttgart DFB Pokal Holstein Kiel 0 3 VfB Stuttgart DFB Pokal VfB Stuttgart 2 1 SC Freiburg DFB Pokal FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Für die internationale Bühne hat das Finale keine Auswirkungen mehr. Der FC Bayern als Meister und der VfB als Ligavierter haben ihren Platz in der Champions League für die kommende Saison bereits sicher. Nur im Normalfall würde der Pokalsieger noch einen Startplatz in der Europa League erhalten.

Preisgeld, Trophäe und Übertragung

Finanziell ist das Endspiel dennoch lukrativ. Der DFB schüttet insgesamt rund 75 Millionen Euro an Prämien aus. Der Sieger kassiert 4,32 Millionen Euro, der unterlegene Finalist 2,88 Millionen. Bis zum Finale in Berlin haben sowohl Bayern als auch Stuttgart bereits jeweils 6,57 Millionen Euro an DFB-Prämien eingespielt. Der Gewinner kommt damit auf Gesamteinnahmen von knapp 10,89 Millionen Euro.

Auch der Pokal selbst hat seinen Wert. Die Trophäe ist als Materialobjekt rund 35.000 Euro wert, misst 52 Zentimeter, bringt 6,25 Kilogramm auf die Waage und besteht aus Sterlingsilber. Veredelt ist sie mit 210 Gramm Feingold, zwölf Turmalinen, zwölf Bergkristallen und 18 Nephriten. 1991 wurde der Pokal um fünf Zentimeter vergrößert, damit bis mindestens 2030 alle Sieger verewigt werden können.

Einmal wurde der Cup auch schon beschädigt. Bei der Feier des Schalker Pokalsiegs 2002 ließ Rudi Assauer die Trophäe fallen. Die Reparatur dauerte 700 Arbeitsstunden und kostete 32.000 Euro, die der damalige Manager aus eigener Tasche bezahlte.

Liveticker heute

Fußball heute Ergebnis: Bayern mit 3:0 – Überragender Kane!

22:00 Uhr 3:0 für den FC Bayern Kane mit dem lupenreinen Hattrick – per Elfmeter nun. Damit holt sich der FC Bayern immerhin das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.



21:53 Uhr 2:0 für den FC Bayern Wieder Kane – 80. Minute – War es das hier?



21:30 Uhr 1:0 für den FC Bayern Harry Kane mit dem 1:0 in der 55. Minute – Wer sonst?



20:04 Uhr Anpfiff Der Ball rollt, der VfB in weiß, die Bayern in roten Heimtrikot.



19:00 Uhr FC Bayern Aufstellung Vincent Kompany setzt auf der Mission Pokaltitel auf folgende Anfangsformation: Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović. Die Auswechselspieler sind: Ulreich – Minjae, Goretzka, Jackson, Bischof, Ito, Guerreiro, Ndiaye, Karl. So starten die Schwaben Der VfB Stuttgart startet in dieser Aufstellung: Nübel – Hendriks, Chabot, Jaquez – Leweling, Chema, Stiller, Mittelstädt – Undav, Demirović, Führich. Die Joker sind: Bredlow – Vagnoman, Tiago Tomas, El Khannouss, Karazor, Assignon, Jeltsch, Bouanani, Nartey.