Fußball heute DFB Pokalfinale Aufstellung – 3:0 – FC Bayern ohne Neuer, mit Urbig gegen den VfB

Manuel Neuer wird das DFB-Pokal-Finale nicht im Bayern-Tor bestreiten. Die linke Wade bereitet dem 40-Jährigen weiter Probleme, weshalb Sportvorstand Max Eberl klarstellte, dass ein Einsatz zu riskant wäre. Im Finale gegen den VfB Stuttgart steht deshalb Jonas Urbig zwischen den Pfosten. Wer überträgt FC Bayern gegen VfB Stuttgart live im TV?

DFB Pokal FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Neuer reist mit nach Berlin, Urbig übernimmt

Neuer flog zwar mit nach Berlin und möchte dort das Double mitfeiern, sportlich aber bleibt er außen vor. Eberl erklärte: „Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung. Dementsprechend macht es keinen Sinn, ihn im Pokalfinale ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwer verletzen könnte.“

Für den 22 Jahre alten Urbig ist es ein weiterer großer Auftritt auf der wichtigsten Bühne. Der Keeper, der auch als Trainingskeeper mit zur WM fährt, stand bereits in beiden Bundesliga-Partien gegen den VfB zwischen den Pfosten. Bayern gewann diese Spiele mit 5:0 und 4:2.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Endspiel | | Olympiastadion Berlin | - 20:00 FC Bayern München N U U S S - : - VfB Stuttgart S U U S U 40 J. Urbig 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane 33 Alexander Nübel 7 Maximilian Mittelstädt 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 10 Chris Führich 6 Angelo Stiller 30 Chema Andrés 18 Jamie Leweling 14 L. Jaquez 26 Deniz Undav 9 Ermedin Demirović

Nübels besonderes Duell mit dem alten Klub

Das Finale bekommt aus Stuttgarter Sicht eine zusätzliche Brisanz durch Alex Nübel. Für den 29 Jahre alten Schlussmann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit sein letztes Spiel im VfB-Trikot, und das ausgerechnet gegen Bayern, bei denen sein Vertrag noch bis 2030 läuft. Die Münchner hatten ihn im Zuge der Verlängerungen von Neuer und Sven Ulreich aussortiert, informiert wurde er damals nicht von den Verantwortlichen, sondern vom Torwarttrainer.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Eberl nahm dazu ebenfalls Stellung und sagte: „Michael Rechner hat mit Alexander Nübel gesprochen. Wir haben eine sehr, sehr offene Kommunikation geführt. Natürlich hat sich Alex das etwas anders vorgestellt.“

Reif sieht Bayern leicht vorn

Auch TV-Experte Marcel Reif ordnete die Personalsituation vor dem Endspiel ein. In der BILD-Sendung „Reif ist live“ sagte der 76-Jährige: „Es verändert natürlich was, wenn Neuer nicht spielt. Mit ihm ist Bayern eine andere Mannschaft. Aber mit Urbig haben die Bayern einen prima jungen Torhüter, der wird das schon regeln.“ Sein Tipp für das Finale lautet 2:1 für Bayern.

Auf Stuttgarter Seite richtet sich der Blick vor allem auf Deniz Undav. Der Angreifer ist mit 19 Bundesliga-Saisontoren in starker Form und kommt mit frischem WM-Schwung. Gegen die Bayern hat er allerdings ausgerechnet bislang noch nicht getroffen.

Liveticker heute

Fußball heute Ergebnis: Bayern mit 3:0 – Überragender Kane!

22:00 Uhr 3:0 für den FC Bayern Kane mit dem lupenreinen Hattrick – per Elfmeter nun. Damit holt sich der FC Bayern immerhin das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.



21:53 Uhr 2:0 für den FC Bayern Wieder Kane – 80. Minute – War es das hier?



21:30 Uhr 1:0 für den FC Bayern Harry Kane mit dem 1:0 in der 55. Minute – Wer sonst?



20:04 Uhr Anpfiff Der Ball rollt, der VfB in weiß, die Bayern in roten Heimtrikot.



19:00 Uhr FC Bayern Aufstellung Vincent Kompany setzt auf der Mission Pokaltitel auf folgende Anfangsformation: Urbig – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović. Die Auswechselspieler sind: Ulreich – Minjae, Goretzka, Jackson, Bischof, Ito, Guerreiro, Ndiaye, Karl. So starten die Schwaben Der VfB Stuttgart startet in dieser Aufstellung: Nübel – Hendriks, Chabot, Jaquez – Leweling, Chema, Stiller, Mittelstädt – Undav, Demirović, Führich. Die Joker sind: Bredlow – Vagnoman, Tiago Tomas, El Khannouss, Karazor, Assignon, Jeltsch, Bouanani, Nartey.