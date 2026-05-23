Fußball heute DFB Pokalfinale: FC Bayern ohne Neuer, mit Urbig gegen den VfB

Manuel Neuer wird das DFB-Pokal-Finale nicht im Bayern-Tor bestreiten. Die linke Wade bereitet dem 40-Jährigen weiter Probleme, weshalb Sportvorstand Max Eberl klarstellte, dass ein Einsatz zu riskant wäre. Im Finale gegen den VfB Stuttgart steht deshalb Jonas Urbig zwischen den Pfosten. Wer überträgt FC Bayern gegen VfB Stuttgart live im TV?

Neuer reist mit nach Berlin, Urbig übernimmt

Neuer flog zwar mit nach Berlin und möchte dort das Double mitfeiern, sportlich aber bleibt er außen vor. Eberl erklärte: „Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung. Dementsprechend macht es keinen Sinn, ihn im Pokalfinale ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwer verletzen könnte.“

Für den 22 Jahre alten Urbig ist es ein weiterer großer Auftritt auf der wichtigsten Bühne. Der Keeper, der auch als Trainingskeeper mit zur WM fährt, stand bereits in beiden Bundesliga-Partien gegen den VfB zwischen den Pfosten. Bayern gewann diese Spiele mit 5:0 und 4:2.

DFB Pokal FC Bayern München - - VfB Stuttgart

Nübels besonderes Duell mit dem alten Klub

Das Finale bekommt aus Stuttgarter Sicht eine zusätzliche Brisanz durch Alex Nübel. Für den 29 Jahre alten Schlussmann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit sein letztes Spiel im VfB-Trikot, und das ausgerechnet gegen Bayern, bei denen sein Vertrag noch bis 2030 läuft. Die Münchner hatten ihn im Zuge der Verlängerungen von Neuer und Sven Ulreich aussortiert, informiert wurde er damals nicht von den Verantwortlichen, sondern vom Torwarttrainer.

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Eberl nahm dazu ebenfalls Stellung und sagte: „Michael Rechner hat mit Alexander Nübel gesprochen. Wir haben eine sehr, sehr offene Kommunikation geführt. Natürlich hat sich Alex das etwas anders vorgestellt.“

Reif sieht Bayern leicht vorn

Auch TV-Experte Marcel Reif ordnete die Personalsituation vor dem Endspiel ein. In der BILD-Sendung „Reif ist live“ sagte der 76-Jährige: „Es verändert natürlich was, wenn Neuer nicht spielt. Mit ihm ist Bayern eine andere Mannschaft. Aber mit Urbig haben die Bayern einen prima jungen Torhüter, der wird das schon regeln.“ Sein Tipp für das Finale lautet 2:1 für Bayern.

Auf Stuttgarter Seite richtet sich der Blick vor allem auf Deniz Undav. Der Angreifer ist mit 19 Bundesliga-Saisontoren in starker Form und kommt mit frischem WM-Schwung. Gegen die Bayern hat er allerdings ausgerechnet bislang noch nicht getroffen.

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