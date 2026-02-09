Fußball heute DFB Pokal – Wird der Pokalkracher FC Bayern gegen RB Leipzig abgesagt? (Update 16 Uhr)

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hat bestätigt: Der DFB Pokal–Kracher gegen RB Leipzig droht wegen eines angekündigten Warnstreiks der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auszufallen. Der Streik könnte Busse und U-Bahnen rund um die Allianz Arena lahmlegen und damit die An- und Abreise zehntausender Zuschauer gefährden. Dreesen sagte nach dem 5:1 gegen Hoffenheim, die Entscheidung stehe noch aus: „Wir werden morgen darüber informieren, wie wir damit umgehen.“ Der Klub prüft Alternativen und schließt eine Verlegung nicht aus, sollte keine tragfähige Lösung gefunden werden.

Update 16 Uhr am Montag, 9.2.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig soll am Mittwoch stattfinden – trotz eines großen Streiks im Nahverkehr. Das hat der BR aus informierten Kreisen erfahren.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig am Mittwoch kann stattfinden – trotz des angekündigten ÖPNV-Streiks. Das hat der BR aus informierten Kreisen erfahren. Wegen eines großen Warnstreiks, den die Gewerkschaft Verdi im kommunalen Nahverkehr auch für München ausgerufen hat, stand das Spiel zuvor auf der Kippe. Am Mittwochabend werden sich etwa 75.000 Fußballfans auf den Weg in die Allianz Arena in München-Fröttmaning aufmachen. Gleichzeitig sollen Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen nicht oder deutlich seltener als gewöhnlich fahren.

An- und Abreise als zentrales Problem

Der FC Bayern sieht die Hauptproblematik nicht nur in der Anreise der Fans, sondern vor allem in der sicheren Abfahrt nach dem Spiel. Dreesen erklärt, dass die Abfahrt „eine Herausforderung“ darstellt und „nicht ersetzbar“ sei, weil Ersatzverkehre in so kurzer Zeit schwer zu organisieren sind. In internen Gesprächen mit MVG, Polizei und weiteren Behörden suchte der Verein nach praktikablen Maßnahmen, um die Folgen für die Zuschauer abzumildern.

MVG-Warnstreik legt ÖPNV lahm

Hintergrund der drohenden Absage ist der angekündigte zweite Warnstreik der MVG binnen weniger Wochen, der am Mittwoch vor allem Busse und U-Bahnen betrifft. Genau diese Verkehrsmittel nutzen tausende Anhänger bei Heimspielen des Rekordmeisters, weshalb ein flächendeckender Ausfall den Spielbetrieb erheblich beeinträchtigen würde. Bayern führt deshalb Gespräche mit den zuständigen Behörden, um das Gefährdungspotenzial für Fans und Stadionbetrieb zu bewerten.

Verlegung als mögliche Option

Der Klub betont, grundsätzlich das Spiel austragen zu wollen, „sofern es organisatorisch vertretbar ist“. Sollte sich keine tragfähige Lösung finden lassen, bleibt eine Terminverschiebung eine ernsthafte Option. Theoretisch wäre eine Verlegung für Bayern möglich: Da die Münchner in der Champions League nicht in den Playoffs antreten müssen, könnte ein verlegtes Pokalspiel möglicherweise in der übernächsten Woche nachgeholt werden.

Bayerns Verantwortung gegenüber den Fans

Dreesen unterstrich die Verantwortung des Vereins gegenüber den Zuschauern und kündigte an, Möglichkeiten zur Linderung der Situation zu prüfen: „Wir müssen sehen, dass wir für die Fans eine Linderung schaffen können.“ Eine finale Entscheidung steht noch aus; der Klub will zeitnah informieren, wie er mit der Risikosituation rund um Allianz Arena und ÖPNV umgeht. Die Entscheidung dürfte zeitnah fallen – und wird sowohl sportlich als auch organisatorisch von großer Bedeutung sein.