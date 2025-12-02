Fußball heute DFB Pokal live – Wer überträgt Union Berlin gegen FC Bayern München im Free-TV?

DFB-Pokal live im ZDF: Union Berlin fordert den FC Bayern

Das Achtelfinale im DFB-Pokal bringt ein echtes Highlight – und das zur besten Sendezeit im Free-TV: Am Mittwochabend zeigt das ZDF live das Duell zwischen Union Berlin und dem FC Bayern München. Dreieinhalb Wochen nach dem 2:2 im Ligaspiel gibt es an der Alten Försterei nun die Revanche – mit Pokalspannung, Expertentalks und Topspiel-Atmosphäre. Wer holt sich das Viertelfinalticket?

Pokalabend im ZDF: Live, kostenlos, hochkarätig

Das ZDF zeigt das Pokalspiel am Mittwoch, 3. Dezember 2025, ab 20:15 Uhr unter dem Label „sportstudio live“. Die Übertragung bringt nicht nur das Spielgeschehen auf den Bildschirm, sondern liefert auch umfassende Analysen und Hintergründe: Jochen Breyer führt als Moderator durch den Abend, unterstützt von Ex-Nationalspieler Per Mertesacker. Kommentator Gari Paubandt begleitet die Partie, während Lars Ruthemann Interviews im Stadion übernimmt. Zusätzlich erklärt Thorsten Kinhöfer als Schiedsrichter-Experte strittige Entscheidungen.

Nach dem Spiel bleibt das ZDF am Ball: Bis 23:30 Uhr folgen die Highlights von drei weiteren Achtelfinalspielen – unter anderem mit Freiburg, Stuttgart und dem Hamburger SV.

Bayern gegen Union: Das erste Pokal-Duell überhaupt

Trotz klarer Statistik – acht Siege und fünf Remis in 13 Pflichtspielen gegen Union – ist Vorsicht geboten. Das letzte Aufeinandertreffen war für den Rekordmeister eine Zitterpartie: Beim 2:2 rettete Kane kurz vor Schluss das Remis. Union überzeugte mit hoher Intensität und zwei Toren nach Standards – ein klarer Fingerzeig für das Rückspiel im Pokal.

Für Bayern ist es das erste K.o.-Spiel überhaupt gegen Union. Der Druck ist groß: In den letzten fünf Pokaljahren schied der FCB vier Mal vor dem Viertelfinale aus – zuletzt gegen Leverkusen.

Harry Kane in Torlaune – aber Union stark zu Hause

Mit vier Treffern in zwei Pokalspielen führt Harry Kane die Torjägerliste an. Der englische Stürmer ist der Schlüssel im Offensivspiel der Bayern. Doch Union wird sich nicht verstecken: Die letzten vier Pokalheimspiele haben die Köpenicker allesamt gewonnen. Trainer Bjelica dürfte erneut auf eine stabile Defensive mit Konterfokus setzen.

Auch die Standards bleiben ein Trumpf der Gastgeber. In dieser Pokalsaison gelangen Union bereits vier Tore nach ruhenden Bällen – ein Spitzenwert.

Revanche an der Alten Försterei

Union hat nach dem Punktgewinn in der Liga Selbstvertrauen. Bayern hingegen muss liefern – nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Pokal-Reputation. Die Partie verspricht nicht nur fußballerisch einiges, sondern auch als TV-Ereignis einen hochklassigen Abend. Wer nicht live im Stadion ist, bekommt im ZDF das volle Pokalpaket.