Fußball heute DFB Pokal: Wer überträgt BVB gegen Leverkusen im Topspiel?

DFB-Pokal-Achtelfinale: BVB gegen Leverkusen im Topspiel – ARD und ZDF übertragen ausgewählte Highlights

Im DFB-Pokal steht das Achtelfinale bevor – und mit dem Duell Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen wartet ein echter Kracher auf die Fans. Auch der Titelverteidiger VfB Stuttgart ist im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen mehrere Partien live, darunter gleich mehrere Aufeinandertreffen mit klarer Brisanz.

Topspiel in Dortmund: Leverkusen kommt zum BVB

Am Dienstag, 2. Dezember, steigt um 21 Uhr das mit Spannung erwartete Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Beide Teams gehören zur Spitzengruppe der Bundesliga, beide verfolgen ambitionierte Ziele – die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe. Die ARD zeigt das Spiel live im Anschluss an das Nations-League-Finale der deutschen Frauen gegen Spanien. Zusätzlich ist das Match auch per Audiostream auf sportschau.de abrufbar.

Leverkusen reist als Vizemeister an, Dortmund setzt auf den Heimvorteil im Signal Iduna Park. Für beide Teams geht es nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch um ein wichtiges Signal im Saisonverlauf.

Alle Achtelfinalspiele im Überblick

Die restlichen Partien verteilen sich auf Dienstag und Mittwoch mit Anstoßzeiten um 18 und 21 Uhr. Besonders interessant: Mönchengladbach trifft auf den FC St. Pauli, Hertha BSC empfängt Kaiserslautern, Freiburg duelliert sich mit Darmstadt und der HSV bekommt es mit Holstein Kiel zu tun. Viele ausgeglichene Paarungen – die Chancen auf Überraschungen stehen gut.

DFB Pokal 1. FC Union Berlin - - FC Bayern München DFB Pokal Hamburger SV - - Holstein Kiel DFB Pokal VfL Bochum - - VfB Stuttgart DFB Pokal SC Freiburg - - SV Darmstadt 98 DFB Pokal RB Leipzig - - FC Magdeburg DFB Pokal Borussia Dortmund - - Bayer 04 Leverkusen DFB Pokal Borussia Mönchengladbach - - FC St. Pauli DFB Pokal Hertha BSC Berlin - - 1.FC Kaiserslautern

Stuttgart trifft auf Zweitligist Bochum – Live-Spiel am Mittwoch

Nur einen Tag später steht das nächste Highlight im Free-TV an: Am Mittwoch, 3. Dezember, empfängt Zweitligist VfL Bochum den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Anstoß ist bereits um 18 Uhr. Die Partie wird ebenfalls live in der ARD übertragen. Der VfB geht als Favorit ins Spiel, doch Pokalduelle gegen unterklassige Teams bergen stets Überraschungspotenzial. Bochum wird versuchen, mit Heimvorteil und Pokalfight den Favoriten zu ärgern.

Bayern gegen Union – ZDF zeigt die Berliner Pokalnacht

Das ZDF sichert sich parallel das zweite Topspiel mit großer Fanbasis: Union Berlin empfängt am Mittwochabend (21 Uhr) den deutschen Meister Bayern München. Während Union in der Liga schwächelt, bietet der Pokal eine willkommene Bühne zur Rehabilitation. Auch Leipzig ist im Einsatz – sie treffen zeitgleich auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg.