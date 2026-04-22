Fußball heute live – DFB Pokal Spielplan Halbfinale – Warum wird an einem Donnerstag gespielt?

Das DFB-Pokal-Halbfinale findet in dieser Saison nicht im gewohnten Dienstag-Mittwoch-Rhythmus statt: Ein Duell wird heute am Mittwoch, 22. April, das andere erst morgen am Donnerstag, 23. April, jeweils um 20.45 Uhr ausgetragen. Für die ungewohnte Verteilung auf drei Wochentage sorgen enge Terminketten mit Bundesliga und Europapokal sowie die vorgeschriebene Regenerationszeit.

DFB Pokal Bayer 04 Leverkusen 0 2 FC Bayern München DFB Pokal VfB Stuttgart - - SC Freiburg

Leverkusen gegen Bayern am Mittwoch, Stuttgart gegen Freiburg am Donnerstag

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Partien offiziell aus Gründen der Regeneration angesetzt. Den Auftakt machen Bayer Leverkusen und der FC Bayern am Mittwoch, 22. April, um 20.45 Uhr. Sky und das ZDF übertragen die Begegnung live. Einen Tag später steigt das zweite Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg ebenfalls um 20.45 Uhr, was für reichlich Gesprächsstoff sorgt, weil Pokal-Halbfinals normalerweise auf Dienstag und Mittwoch gelegt werden.

Fußball heute Aufstellungen: Wie spielt der FC Bayern gegen Bayer 04 Leverkusen?

Auslöser sind die vom DFB und der Deutschen Fußball Liga festgezurrten Spieltage 28 bis 30 in der Bundesliga. Drei der vier Halbfinalisten stehen am darauffolgenden Sonntag bereits wieder in der Liga auf dem Platz. Lediglich Leverkusen blieb bei dieser Planung außen vor. Weil die Liga-Termine eng getaktet sind, ließ sich der übliche Pokaltermin am Dienstag nicht ohne Konflikte mit den Pflichtspielen realisieren.

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Hinzu kommt der internationale Kalender: Unter der Woche sind zusätzlich Europa-League-Partien vorgesehen. Sollte der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg das Achtelfinale überstehen, wären ihre Rückspiele für Donnerstag, 16. April, terminiert worden. Wegen der obligatorischen Zwei-Tage-Regel zwischen zwei Spielen blieb für die betroffenen Klubs nur der Sonntag als praktikabler Ligatermin übrig, wodurch der Dienstag im Pokalplan wegfiel.

Übertragungen und Personal am Mikrofon

Für das Duell Leverkusen gegen Bayern setzt das ZDF auf Moderator Sven Voss, Kommentator Oliver Schmidt und die Experten Christoph Kramer sowie Per Mertesacker. Beim Spiel Stuttgart gegen Freiburg führt Esther Sedlaczek durch den Abend, Tom Bartels kommentiert, unterstützt von Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger als Experte.

Schon einmal ein Sonderfall im Pokal

Eine ähnlich ungewöhnliche Ansetzung gab es zuletzt in der Corona-Saison 2020/21. Damals wurden die beiden Halbfinals an einem Freitag und einem Samstag ausgetragen, weil besondere Rahmenbedingungen und ein dicht gedrängter Spielplan auch damals keine klassische Terminierung zuließen.

Liveticker heute 1:0 Bayern gegen Leverkusen

21:36 Uhr Halbzeit Verdient führt der FC Bayern zur Halbzeit mit 1:0! Von Leverkusen war nicht viel zu sehen . 62% Ballbesitz der Bayern.



21:17 Uhr 1:0 für die Bayern Harry Kane ist da nach Zuspiel von Jamal Musiala.