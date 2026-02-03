Fußball heute: Wer überträgt Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli im TV & Stream?

Heute Abend stehen sich im DFB-Pokal-Viertelfinale Bayer Leverkusen und der FC St. Pauli in der BayArena gegenüber. Anstoß ist um 20.45 Uhr, und die Frage, die sich viele Fußballfans stellen, ist: Wer überträgt das Spiel live im TV und Stream? Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Übertragung. Hier die Aufstellungen heute Abend.

Live-Übertragung: Wer überträgt Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli?

Für alle, die das Aufeinandertreffen live verfolgen möchten, gibt es mehrere Optionen. Im Free-TV übernimmt das ZDF die Übertragung und startet ab 20.15 Uhr mit umfassenden Vorberichten. Zudem kann das Spiel kostenlos über zdf.de sowie in der ZDF Mediathek gestreamt werden.

Zusätzlich zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Partie live und in voller Länge. Auch hier beginnt die Übertragung um 20.15 Uhr, wobei Martin Groß als Kommentator fungiert. Abonnenten haben die Möglichkeit, das Spiel über WOW oder die Sky Go App im Livestream zu verfolgen.

Moderation und Kommentatoren des Abends

Durch den Abend führt Jochen Breyer, unterstützt von Experten René Adler. Die Kommentierung der spannenden Begegnung erfolgt durch Claudia Neumann, die für die nötige Atmosphäre sorgen wird.

Sportliche Ausgangslage: Leverkusen favorisiert gegen St. Pauli

Sportlich gesehen geht Bayer Leverkusen mit einem positiven Momentum in die Partie. Der Bundesligist hat die letzten drei Spiele gewonnen, zuletzt gelang ein überzeugender 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Dennoch wird das Team von Chefcoach Kasper Hjulmand auf Mittelfeldspieler Ibrahim Maza verzichten müssen, der weiterhin mit Knieproblemen kämpft.

Der FC St. Pauli hingegen steht vor einer größeren Herausforderung. Nach einer 1:2-Niederlage in Augsburg wartet die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg und geht als Außenseiter in die Begegnung. Die Drucksituation könnte sich als entscheidend erweisen.