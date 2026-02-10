Fußball heute DFB Pokal im Liveticker – Wer überträgt Hertha – SC Freiburg heute im Free-TV?

Heute am Dienstag, 10. Februar 2026, steigt um 20:45 Uhr das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg im Olympiastadion. Nur Sky überträgt die Partie live über Sky Top Event und Sky Sport Mix, die Begegnung läuft damit nicht im Free-TV. Fans müssen also auf das Pay-TV bzw. Sky-Angebote setzen, um das Spiel live zu verfolgen. Spannung versprechen beide Teams nach einer starken Formphase, sodass jede Großchance oder späte Entscheidung in der Nachspielzeit wichtig werden kann.

Hier bei uns gibt es das Spiel im Liveticker!

Übertragung: Wer zeigt Hertha – Freiburg (10.02.2026) im Free-TV/Stream?

Die Live-Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinals Hertha BSC gegen SC Freiburg erfolgt ausschließlich über Sky Top Event und Sky Sport Mix. Das bedeutet: Kein Free-TV für diese Begegnung — Sky hält die Rechte und zeigt die Partie im Pay-TV. Zuschauer ohne klassische Kabelfrequenz können auf die digitalen Angebote von Sky zurückgreifen, sofern sie ein Abonnement haben; öffentlich-rechtliche oder freie Streams sind für dieses Spiel nicht vorgesehen. Anstoß ist um 20:45 Uhr im Berliner Olympiastadion, wo Hertha als Gastgeber aufläuft.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Viertelfinale | | - 20:45 Hertha BSC Berlin U U U U S - : - SC Freiburg S S N N S 1 T. Ernst 33 M. Karbownik 44 L. Gechter 37 T. Leistner 2 J. Eitschberger 30 P. Seguin 31 M. Dárdai 11 F. Reese 10 M. Cuisance 22 M. Winkler 9 D. Kownacki 21 F. Müller 33 J. Makengo 37 M. Rosenfelder 28 M. Ginter 29 P. Treu 6 P. Osterhage 8 M. Eggestein 7 D. Scherhant 14 Yuito Suzuki 19 Jan-Niklas Beste 31 I. Matanović

Formkurve und Erwartungen vor dem Viertelfinale

Beide Teams reisen mit breiter Brust an: Hertha gewann die letzten drei Pflichtspiele und stellte dabei Offensivstärke mit neun Treffern bei nur einem Gegentor unter Beweis. Besonders auffällig war der 6:1-Erfolg im letzten Pokalspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, zuvor gelang ein 3:0-Auswärtssieg gegen SV 07 Elversberg in der Liga. Freiburg präsentierte sich ebenfalls formstark, ebenfalls drei Siege in Serie mit sieben erzielten Toren und nur einem Gegentor; zuletzt setzten sich die Breisgauer im Pokal mit 2:0 gegen Darmstadt 98 durch und gewannen in der Liga 1:0 gegen Werder Bremen. Angesichts der Statistiken ist mit einem offenen Spiel zu rechnen, in dem Ballbesitz, Standardsituationen und die Effizienz vor dem Tor über den weiteren Verlauf entscheiden können.

Direkte Duelle: Wer hat die Nase vorn?

Der SC Freiburg hat in den letzten fünf Aufeinandertreffen die leicht bessere Bilanz: Zwei Siege für Freiburg, ein Sieg für Hertha und zwei Unentschieden — das jüngste Duell endete 1:1. Damit bleibt die Serie eng, und sowohl Torjäger als auch Defensivverbände werden gefragt sein, um Räume zu schließen und Großchancen zu verhindern. Der Spielverlauf könnte von frühen Standards oder umkämpften Mittelfeldduellen geprägt sein; der Unparteiische wird auf faire Zweikämpfe und saubere Abläufe achten müssen.

Wett-Tipps und Quoten für Hertha – Freiburg

Für Wetter bieten die Buchmacher interessante Optionen: Ein Auswärtssieg von Freiburg notiert bei Interwetten mit einer Quote von 2.25. Die Wette „Beide Mannschaften treffen“ führt bei Bet365 zu einer Quote von 1.67, was auf ein wahrscheinlich offenes Spiel mit Toren auf beiden Seiten hindeutet. Wer verschiedene Anbieter vergleichen möchte, sollte unsere Quotenboost-Seite nutzen, um die besten Offerten und eventuelle Sonderaktionen im Blick zu behalten.