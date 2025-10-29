+++ ✅ Jetzt im 40% Sonderangebot 🇩🇪 DFB 125 Jahre DFB Trikots 2025 im Retro-Stil +++

Fußball heute live ARD: Wer überträgt 1. FC Köln vs. FC Bayern? DFB Pokal im Free TV

Am Mittwochabend steigt ein echtes Highlight im DFB-Pokal: Der 1. FC Köln empfängt um 20:45 Uhr den FC Bayern München in der 2. Runde. Besonders spannend für viele Fans: Die Partie läuft live im Free TV in der ARD ab 20:15 Uhr in der TV Übertragung. Wann und wo das Spiel zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

Bastian Schweinsteiger im EM Halbfinale mit Alex Bommes in der ARD TV Übertragung vor Niederlande - England (Photo by INA FASSBENDER / AFP)
DFB Pokal im Free TV: ARD zeigt Köln gegen Bayern

Der DFB Pokal ist. nur mit wenigen Spielen im Free-TV zu sehen – und diesmal können Fußballfans aufatmen. Das Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern läuft live im Free TV bei der ARD. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer lieber online schaut, kann den kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek nutzen. Kommentator ist Tom Bartels, Experte am Mikrofon ist Bastian Schweinsteiger.

Alle DFB Pokalspiele heute

DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
1. FSV Mainz 05
0 2
VfB Stuttgart
MEWA ARENA
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SpVgg Greuther Fürth
0 1
1.FC Kaiserslautern
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SC Paderborn 07
2 4
Bayer 04 Leverkusen
Home Deluxe Arena
n.V.
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
Illertissen
0 3
FC Magdeburg
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
Fortuna Düsseldorf
- -
SC Freiburg
Merkur Spiel-Arena
Vorschau: Combo Gewinner : Fortuna Düsseldorf und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
SV Darmstadt 98
- -
FC Schalke 04
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Vorschau: Combo Doppelchance : SV Darmstadt 98 oder Unentschieden und -3.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1. FC Union Berlin
- -
Arminia Bielefeld
Stadion An der Alten Försterei
Vorschau: Combo Gewinner : 1. FC Union Berlin und +2.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1.FC Köln
- -
FC Bayern München
RheinEnergieStadion
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore

Sky überträgt alle Pokalspiele – auch Bayern gegen Köln

Neben der ARD zeigt auch Sky das Duell live – allerdings nur für Abonnenten. Die Einzelspielübertragung startet um 20:30 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport 2, kommentiert von Wolff Fuss. Wer lieber alle Spiele parallel verfolgt, kann ab 17:30 Uhr die Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 einschalten.

Bayern will Pokal-Durststrecke beenden

Der Rekordmeister geht als klarer Favorit ins Spiel, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Seit dem letzten Pokalsieg 2019 scheiterte der FCB regelmäßig vorzeitig. Der Druck ist hoch – ein weiterer früher Ausrutscher wäre schwer vermittelbar. Köln wiederum hat nichts zu verlieren und setzt auf die Heimstimmung im Rhein-Energie-Stadion.

Liveticker-Alternative für unterwegs

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zu sehen, kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Ab etwa 19:45 Uhr liefert der Ticker alle Tore, Chancen und Highlights in Echtzeit – perfekt für unterwegs oder parallel zum TV.

