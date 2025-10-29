Fußball heute DFB Pokal im Free TV: 1. FC Köln vs. FC Bayern – alle Infos zur TV-Übertragung

Am Mittwochabend steigt ein echtes Highlight im DFB-Pokal: Der 1. FC Köln empfängt um 20:45 Uhr den FC Bayern München in der 2. Runde. Besonders spannend für viele Fans: Die Partie läuft live im Free TV in der ARD ab 20:15 Uhr in der TV Übertragung. Wann und wo das Spiel zu sehen ist, erfahrt Ihr hier.

DFB Pokal im Free TV: ARD zeigt Köln gegen Bayern

Der DFB Pokal ist. nur mit wenigen Spielen im Free-TV zu sehen – und diesmal können Fußballfans aufatmen. Das Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern läuft live im Free TV bei der ARD. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr. Wer lieber online schaut, kann den kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek nutzen. Kommentator ist Tom Bartels, Experte am Mikrofon ist Bastian Schweinsteiger.

Alle DFB Pokalspiele heute

DFB Pokal 1. FSV Mainz 05 - - VfB Stuttgart DFB Pokal SpVgg Greuther Fürth - - 1.FC Kaiserslautern DFB Pokal SC Paderborn 07 - - Bayer 04 Leverkusen DFB Pokal Illertissen - - FC Magdeburg DFB Pokal Fortuna Düsseldorf - - SC Freiburg DFB Pokal SV Darmstadt 98 - - FC Schalke 04 DFB Pokal 1. FC Union Berlin - - Arminia Bielefeld DFB Pokal 1.FC Köln - - FC Bayern München

Sky überträgt alle Pokalspiele – auch Bayern gegen Köln

Neben der ARD zeigt auch Sky das Duell live – allerdings nur für Abonnenten. Die Einzelspielübertragung startet um 20:30 Uhr auf Sky Sport UHD und Sky Sport 2, kommentiert von Wolff Fuss. Wer lieber alle Spiele parallel verfolgt, kann ab 17:30 Uhr die Konferenz auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix und Sky Sport 1 einschalten.

Bayern will Pokal-Durststrecke beenden

Der Rekordmeister geht als klarer Favorit ins Spiel, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Seit dem letzten Pokalsieg 2019 scheiterte der FCB regelmäßig vorzeitig. Der Druck ist hoch – ein weiterer früher Ausrutscher wäre schwer vermittelbar. Köln wiederum hat nichts zu verlieren und setzt auf die Heimstimmung im Rhein-Energie-Stadion.

Liveticker-Alternative für unterwegs

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel zu sehen, kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Ab etwa 19:45 Uhr liefert der Ticker alle Tore, Chancen und Highlights in Echtzeit – perfekt für unterwegs oder parallel zum TV.