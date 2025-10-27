Fußball heute DFB Pokal & Frauen Länderspiel: Wer zeigt am Dienstag Fußball im Free-TV?

Am Dienstag, den 28. Oktober 2025, steht ein echter Fußball-Marathon im Free-TV an. Das ZDF zeigt gleich zwei Topspiele live – inklusive DFB-Pokal-Hit Frankfurt gegen Dortmund und Frauen-Länderspiel gegen Frankreich. Ergänzt wird der Abend durch Zusammenfassungen weiterer Pokalspiele und eine neue Doku. Alle Infos zur ZDF Übertragung, Anstoßzeiten und Highlights im Überblick.

ZDF zeigt DFB-Pokalspiel Frankfurt – Dortmund live im Free-TV

Das Zweite eröffnet den Fußballabend mit einem echten Pokalknaller: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Die ZDF Übertragung startet bereits um 18.00 Uhr im Rahmen von „sportstudio live“. Moderator Sven Voss führt durch den Abend, als Expertin ist Fritzy Kromp dabei. Kommentator Gari Paubandt begleitet die Partie, während Lili Engels Interviews am Spielfeldrand übernimmt.

Ein Duell auf Augenhöhe: Beide Teams sind international vertreten, wollen aber auch im Pokal zeigen, dass sie Titelambitionen haben.

Frauen-Nationalmannschaft: Nations-League-Halbfinale live im ZDF

Direkt im Anschluss an das Pokalspiel zeigt das ZDF das Halbfinal-Rückspiel der UEFA Women’s Nations League: Frankreich gegen Deutschland. Anstoß ist um 21.10 Uhr in Caen. Sollte Frankfurt gegen Dortmund nicht in die Verlängerung gehen, beginnt die Übertragung des Länderspiels bereits ab 20.45 Uhr.

Kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann, Interviews liefert Katja Streso. Es geht ums Finale – oder zumindest um das Spiel um Platz 3. Nach dem Hinspiel in Düsseldorf ist für die DFB-Frauen noch alles drin.

„Das Spiel ihres Lebens“ – neue ZDF-Doku zur Frauen-EM

Passend zum aktuellen Duell der Frauen-Nationalteams hat das ZDF eine neue Doku veröffentlicht: „Das Spiel ihres Lebens – EM 2025: Frankreich vs. Deutschland“. Die Produktion erinnert an das dramatische EM-Viertelfinale, das nach 138 Minuten und Elfmeterschießen in die Geschichte einging. Regisseur Björn Tanneberger zeigt exklusive Szenen aus Kabine, Teamhotel und vom Spielfeldrand.

Die Doku ist jetzt online in der ZDF Mediathek abrufbar und wird in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober auch im linearen TV ausgestrahlt (ab 3.20 Uhr).

Zusammenfassungen weiterer DFB-Pokalspiele im ZDF

