Fußball heute DFB Pokal-Fieber mit Außenseiterchancen: Diese Teams könnten für Überraschungen sorgen

Die zweite Runde des DFB-Pokals steht vor der Tür – und wie immer hoffen einige Underdogs auf die große Sensation. In einer Pokalwoche voller Unsicherheit, angeschlagener Favoriten und selbstbewusster Außenseiter rücken Karlsruhe, Bochum, Illertissen und Bielefeld besonders in den Fokus. Doch auch Cottbus, Paderborn und Düsseldorf wittern ihre Chance – trotz starker Gegner. Wer den DFB-Pokal live im TV sehen will, schaltet ZDF und ARD ein, alle Spiele werden bei Sky gezeigt.

Borussia Mönchengladbach gegen Karlsruhe: Tabellenletzter gegen Aufsteiger mit Rückenwind

Gladbachs Saison verläuft bisher desaströs. Noch kein Sieg in der Bundesliga, eine krachende 0:3-Pleite gegen die Bayern – der Neustart unter Trainer Eugen Polanski ist bislang gescheitert. Für den Karlsruher SC eine Steilvorlage. Die Badener kommen mit einem 4:1-Auswärtssieg in Fürth im Rücken und sind als Zweitligist nicht ohne Chance. Trainer Christian Eichner spricht vom „Underdog“, betont aber auch das Ziel: „Wir wollen die Überraschung schaffen.“ Die Unterstützung ist da – über 5.000 KSC-Fans reisen mit nach Gladbach.

Bochum will den taumelnden FCA erwischen

Augsburg erlebt unter Sandro Wagner einen Fehlstart, das 0:6 gegen RB Leipzig war ein Offenbarungseid. Bochum, aktuell Vorletzter der 2. Bundesliga, zeigt unter Uwe Rösler zumindest Tendenz nach oben – ungeschlagen seit dem Trainerwechsel. Torwart Timo Horn bringt die Ausgangslage auf den Punkt: „Augsburg muss, wir können.“ Die Partie wird ein Charaktertest – für beide Teams.

Regionalligist Illertissen träumt vom nächsten Coup

Der FV Illertissen ist der letzte verbliebene Regionalligist im Wettbewerb – und der Traum lebt weiter. Nach dem Erstrundensieg gegen den 1. FC Nürnberg soll nun auch der nächste Zweitligist fallen: der 1. FC Magdeburg. Dessen letzter Tabellenplatz in Liga zwei erhöht den Druck auf die Gäste. Illertissen, zuletzt mit einem 4:3 in Unterzahl gegen Bayern II erfolgreich, setzt auf Heimstärke und die Euphorie im Vöhlinstadion – auch wenn die DFB-Auflagen für ein Heimspiel gewaltig sind.

Arminia Bielefeld – der Pokalschreck ist zurück

Union Berlin hat mit Arminia Bielefeld noch eine Rechnung offen: In der letzten Pokalsaison schmissen die Ostwestfalen die Köpenicker raus. Jetzt treffen sich beide wieder – und erneut reist die Arminia mit viel Selbstbewusstsein an. Der Bundesliga-Absteiger bezwang am Wochenende Tabellenführer Elversberg und ist bekannt dafür, im Pokalmodus schwer zu knacken zu sein. Kapitän Mael Corboz betont die Disziplin im Spiel gegen Elversberg – die gleiche Mentalität wird auch in Berlin nötig sein.

Weitere Außenseiter mit Hoffnung – oder ohne Chance?

Energie Cottbus vs. RB Leipzig

Cottbus ist Tabellenführer der 3. Liga, Leipzig aber eine andere Hausnummer. Trotz aller Kampfansagen – die Favoritenrolle ist klar verteilt. Doch Trainer Claus-Dieter Wollitz bleibt trotzig: „Das wird ein Kampf.“ Immerhin: Das Stadion ist restlos ausverkauft.

SC Paderborn vs. Bayer Leverkusen

Paderborn hat mit sechs Siegen am Stück Selbstvertrauen getankt, doch Leverkusen ist unter Kasper Hjulmand noch ungeschlagen. Viel spricht nicht für eine Überraschung, aber das Momentum liegt aktuell bei den Ostwestfalen.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel

Wolfsburg stoppte zuletzt die Pleitenserie, Kiel hingegen ist außer Form. Beide Teams mit durchwachsenen Leistungen – viel Spannung, wenig Favorit.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg

Düsseldorf steckt in einer sportlichen Krise, zwei Niederlagen unter Neu-Coach Markus Anfang. Gegen Freiburg hilft nur ein Pokal-Wunder. Hoffnung macht eigentlich nur der Satz: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“

