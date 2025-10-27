+++ ✅ Jetzt im 40% Sonderangebot 🇩🇪 DFB 125 Jahre DFB Trikots 2025 im Retro-Stil +++

Fußball heute DFB Pokal-Fieber mit Außenseiterchancen: Diese Teams könnten für Überraschungen sorgen

Die zweite Runde des DFB-Pokals steht vor der Tür – und wie immer hoffen einige Underdogs auf die große Sensation. In einer Pokalwoche voller Unsicherheit, angeschlagener Favoriten und selbstbewusster Außenseiter rücken Karlsruhe, Bochum, Illertissen und Bielefeld besonders in den Fokus. Doch auch Cottbus, Paderborn und Düsseldorf wittern ihre Chance – trotz starker Gegner. Wer den DFB-Pokal live im TV sehen will, schaltet ZDF und ARD ein, alle Spiele werden bei Sky gezeigt.

Der DFB Pokal (Foto Depositphotos.com)
Borussia Mönchengladbach gegen Karlsruhe: Tabellenletzter gegen Aufsteiger mit Rückenwind

Gladbachs Saison verläuft bisher desaströs. Noch kein Sieg in der Bundesliga, eine krachende 0:3-Pleite gegen die Bayern – der Neustart unter Trainer Eugen Polanski ist bislang gescheitert. Für den Karlsruher SC eine Steilvorlage. Die Badener kommen mit einem 4:1-Auswärtssieg in Fürth im Rücken und sind als Zweitligist nicht ohne Chance. Trainer Christian Eichner spricht vom „Underdog“, betont aber auch das Ziel: „Wir wollen die Überraschung schaffen.“ Die Unterstützung ist da – über 5.000 KSC-Fans reisen mit nach Gladbach.

Bochum will den taumelnden FCA erwischen

Augsburg erlebt unter Sandro Wagner einen Fehlstart, das 0:6 gegen RB Leipzig war ein Offenbarungseid. Bochum, aktuell Vorletzter der 2. Bundesliga, zeigt unter Uwe Rösler zumindest Tendenz nach oben – ungeschlagen seit dem Trainerwechsel. Torwart Timo Horn bringt die Ausgangslage auf den Punkt: „Augsburg muss, wir können.“ Die Partie wird ein Charaktertest – für beide Teams.

Regionalligist Illertissen träumt vom nächsten Coup

Der FV Illertissen ist der letzte verbliebene Regionalligist im Wettbewerb – und der Traum lebt weiter. Nach dem Erstrundensieg gegen den 1. FC Nürnberg soll nun auch der nächste Zweitligist fallen: der 1. FC Magdeburg. Dessen letzter Tabellenplatz in Liga zwei erhöht den Druck auf die Gäste. Illertissen, zuletzt mit einem 4:3 in Unterzahl gegen Bayern II erfolgreich, setzt auf Heimstärke und die Euphorie im Vöhlinstadion – auch wenn die DFB-Auflagen für ein Heimspiel gewaltig sind.

Arminia Bielefeld – der Pokalschreck ist zurück

Union Berlin hat mit Arminia Bielefeld noch eine Rechnung offen: In der letzten Pokalsaison schmissen die Ostwestfalen die Köpenicker raus. Jetzt treffen sich beide wieder – und erneut reist die Arminia mit viel Selbstbewusstsein an. Der Bundesliga-Absteiger bezwang am Wochenende Tabellenführer Elversberg und ist bekannt dafür, im Pokalmodus schwer zu knacken zu sein. Kapitän Mael Corboz betont die Disziplin im Spiel gegen Elversberg – die gleiche Mentalität wird auch in Berlin nötig sein.

Weitere Außenseiter mit Hoffnung – oder ohne Chance?

Energie Cottbus vs. RB Leipzig
Cottbus ist Tabellenführer der 3. Liga, Leipzig aber eine andere Hausnummer. Trotz aller Kampfansagen – die Favoritenrolle ist klar verteilt. Doch Trainer Claus-Dieter Wollitz bleibt trotzig: „Das wird ein Kampf.“ Immerhin: Das Stadion ist restlos ausverkauft.

SC Paderborn vs. Bayer Leverkusen
Paderborn hat mit sechs Siegen am Stück Selbstvertrauen getankt, doch Leverkusen ist unter Kasper Hjulmand noch ungeschlagen. Viel spricht nicht für eine Überraschung, aber das Momentum liegt aktuell bei den Ostwestfalen.

VfL Wolfsburg vs. Holstein Kiel
Wolfsburg stoppte zuletzt die Pleitenserie, Kiel hingegen ist außer Form. Beide Teams mit durchwachsenen Leistungen – viel Spannung, wenig Favorit.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Freiburg
Düsseldorf steckt in einer sportlichen Krise, zwei Niederlagen unter Neu-Coach Markus Anfang. Gegen Freiburg hilft nur ein Pokal-Wunder. Hoffnung macht eigentlich nur der Satz: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“

Alle Spiele – alle Termine im Überblick

DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
Hertha BSC Berlin
- -
SV Elversberg
Olympiastadion Berlin
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder SV Elversberg und -2.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
VfL Wolfsburg
- -
Holstein Kiel
Volkswagen Arena
Vorschau: Combo Gewinner : VfL Wolfsburg und +6.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
Eintracht Frankfurt
- -
Borussia Dortmund
Deutsche Bank Park
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Borussia Dortmund und +2.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
1. FC Heidenheim
- -
Hamburger SV
Voith-Arena
Vorschau: Combo Gewinner : 1. FC Heidenheim und +1.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
Borussia Mönchengladbach
- -
Karlsruher SC
BORUSSIA-PARK
Vorschau: Combo Gewinner : Karlsruher SC und +2.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
FC Augsburg
- -
VfL Bochum
WWK Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Augsburg oder Unentschieden
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
FC St. Pauli
- -
TSG 1899 Hoffenheim
Millerntor-Stadion
Vorschau: Combo Gewinner : TSG 1899 Hoffenheim und +1.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
Energie Cottbus
- -
RB Leipzig
LEAG Energie Stadion
Vorschau: Doppelchance : Energie Cottbus oder Unentschieden
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
1. FSV Mainz 05
- -
VfB Stuttgart
MEWA ARENA
Vorschau: Combo Doppelchance : 1. FSV Mainz 05 oder Unentschieden und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SpVgg Greuther Fürth
- -
1.FC Kaiserslautern
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Vorschau: Combo Gewinner : 1.FC Kaiserslautern und +5.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SC Paderborn 07
- -
Bayer 04 Leverkusen
Home Deluxe Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Bayer 04 Leverkusen und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
Illertissen
- -
FC Magdeburg
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Magdeburg und +2.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
Fortuna Düsseldorf
- -
SC Freiburg
Merkur Spiel-Arena
Vorschau: Combo Gewinner : Fortuna Düsseldorf und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
SV Darmstadt 98
- -
FC Schalke 04
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Vorschau: Combo Doppelchance : SV Darmstadt 98 oder Unentschieden und -3.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1. FC Union Berlin
- -
Arminia Bielefeld
Stadion An der Alten Försterei
Vorschau: Combo Gewinner : 1. FC Union Berlin und +2.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1.FC Köln
- -
FC Bayern München
RheinEnergieStadion
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore

