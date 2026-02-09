Fußball heute DFB-Pokal: FC Bayern erstmals seit 2020 im Halbfinale?

Im DFB-Pokal stehen am Dienstag und Mittwoch die letzten beiden Viertelfinalspiele an, nachdem Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart bereits das Halbfinale erreicht haben. Zuerst trifft Hertha BSC im Olympiastadion auf den SC Freiburg (10. Februar, 20:45 Uhr/Sky), am Mittwoch folgt das Topspiel FC Bayern gegen RB Leipzig (11. Februar, 20:45 Uhr/ARD) – wenn das Spiel wegen dem Streik der öffentlichen Dienste nicht abgesagt werden muss. Wettanbieter bwin sieht die Breisgauer in Berlin leicht vorne, während die Münchner nach der 5:1-Gala gegen Hoffenheim als klarer Favorit ins Duell mit Leipzig gehen. Die Quoten spiegeln die unterschiedlichen Voraussetzungen wider und sind sowohl auf bwin.de als auch in der App für iPhone und Android abrufbar.

Hertha BSC – SC Freiburg: Knappe Prognose im Olympiastadion

Die Alte Dame empfängt den SC Freiburg im Olympiastadion mit der Aussicht, den Traum vom eigenen Pokalfinale weiterzuleben. bwin gibt für einen Heimsieg von Hertha eine Sieg-Quote von 3,20 an, ein Unentschieden liegt bei 3,50, Freiburg ist mit 2,15 leicht favorisiert. Die 2026 noch ungeschlagene Hertha kann mit Selbstvertrauen in Ballbesitz und Standardsituationen Agenden setzen, während die Breisgauer über geordnete Spielaufbauphasen und gefährliche Konter kommen dürften. Dennoch entscheiden Kleinigkeiten wie Großchancen, Abschlüsse ans Aluminium oder die Arbeit des Unparteiischen am Ende über das Weiterkommen.

Bayern München – RB Leipzig: Favoritenrolle klar bei den Bayern

Im Klassiker am Mittwoch empfängt das Team von Vincent Kompany nach der 5:1-Gala gegen Hoffenheim RB Leipzig und geht mit viel Rückenwind in das Viertelfinale. Für Bayern zahlt bwin eine Sieg-Quote von 1,33, ein Remis wird mit 6,50 notiert, Leipzig steht bei 7,00. Die Partie verspricht intensives Pressing, duellbetonte Zweikämpfe im Mittelfeld und schnelle Umschaltmomente – Faktoren, die über Ballbesitzphasen und mögliche Konter entscheiden können. Gleichzeitig spielt die Form der Mannschaften in den letzten Ligaspielen eine Rolle, wenn es um die Einschätzung von Siegchancen und Wettquoten geht.

DFB Pokal Hertha BSC Berlin - - SC Freiburg DFB Pokal FC Bayern München - - RB Leipzig

Quoten, Einsatz und Perspektive auf den Gesamtsieg

bwin listet neben den 3-Weg-Quoten für die Viertelfinals auch die Favoriten für den Gesamtsieg im DFB-Pokal 2025/26: FC Bayern München (1,70), Bayer Leverkusen (4,00), VfB Stuttgart (5,00), RB Leipzig (15,00), SC Freiburg (23,00) und Hertha BSC (34,00). Im Wettbeispiel würde ein Einsatz von 10,- Euro auf Leipzigs Pokalsieg bei Quote 7,00 im Viertelfinale eine Auszahlung von 70,- Euro bringen, falls die Sachsen den Titelverteidiger aus München ausschalten. Aktuelle Quoten und 3‑Weg‑Angebote für die Partien am 10. und 11. Februar sind direkt auf bwin.de sowie über die mobilen Apps verfügbar.