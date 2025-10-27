Fußball heute DFB-Pokal: bwin-Prognose – Keine Chance für Köln gegen FC Bayern

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht vor der Tür – und die Rollenverteilung in einigen Partien ist laut Sportwettenanbieter bwin eindeutig. Besonders beim Duell des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München rechnen die Buchmacher nicht mit einer Überraschung. Doch auch bei den anderen Spielen ergeben sich spannende Quoten und potenzielle Pokalgeschichten. Ein Überblick über die aktuellen Einschätzungen von bwin.

Kölns Pokalhoffnung gegen Bayern: Nur Außenseiterchancen

Vier Tage nach dem späten Rückschlag in Dortmund und dem verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Timo Hübers droht dem 1. FC Köln der nächste schwere Abend. Im DFB-Pokal empfängt der Effzeh den FC Bayern – und geht laut bwin als klarer Außenseiter in die Partie. Trotz Heimspiel liegt die Siegquote der Kölner bei satten 9.25 (für 10 Euro Einsatz gibt es 92,50 Euro).

Ein deutlicher Kontrast: Die Quote auf einen Bayern-Sieg nach 90 Minuten liegt bei lediglich 1.27 – das spricht eine klare Sprache. Die Münchner haben den Pokal zuletzt 2020 gewonnen und gehören auch in dieser Saison wieder zu den Topfavoriten auf den Titel.

Dortmund vs. Frankfurt: Auf Augenhöhe in den Pokalfight

Eines der spannendsten Duelle der zweiten Runde erwartet bwin zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Beide Teams reisen mit Rückenwind aus der Bundesliga an, doch leichte Vorteile sieht der Wettanbieter beim BVB – Siegquote 2.25.

Frankfurt, das zuletzt solide Form zeigte, geht mit einer Quote von 2.95 ins Spiel. Ein enges Match ist programmiert, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten. Die Partie ist ein echtes Highlight der zweiten Runde – mit offenem Ausgang.

DFB Pokal Hertha BSC Berlin - - SV Elversberg DFB Pokal VfL Wolfsburg - - Holstein Kiel DFB Pokal Eintracht Frankfurt - - Borussia Dortmund DFB Pokal 1. FC Heidenheim - - Hamburger SV DFB Pokal Borussia Mönchengladbach - - Karlsruher SC DFB Pokal FC Augsburg - - VfL Bochum DFB Pokal FC St. Pauli - - TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal Energie Cottbus - - RB Leipzig DFB Pokal 1. FSV Mainz 05 - - VfB Stuttgart DFB Pokal SpVgg Greuther Fürth - - 1.FC Kaiserslautern DFB Pokal SC Paderborn 07 - - Bayer 04 Leverkusen DFB Pokal Illertissen - - FC Magdeburg DFB Pokal Fortuna Düsseldorf - - SC Freiburg DFB Pokal SV Darmstadt 98 - - FC Schalke 04 DFB Pokal 1. FC Union Berlin - - Arminia Bielefeld DFB Pokal 1.FC Köln - - FC Bayern München

Außenseiter, Favoriten und Pokalträume

Weitere Partien bieten interessante Quoten: Borussia Mönchengladbach, in der Liga bislang enttäuschend, trifft auf den KSC – trotz Formtiefs glaubt bwin an einen Sieg der Fohlen (Quote 1.61). RB Leipzig ist beim Drittligisten Energie Cottbus der klare Favorit (Quote 1.29), während der Titelverteidiger VfB Stuttgart mit Quote 2.25 auch gegen Mainz gute Chancen auf das Weiterkommen hat.

Die größte Außenseiterrolle nimmt der Regionalligist FV Illertissen ein. Gegen Zweitligist Magdeburg liegt die Siegquote bei 6.75 – eine Sensation scheint aus Sicht von bwin unwahrscheinlich. Auch Arminia Bielefeld ist gegen Union Berlin klarer Underdog (Quote 4.40).

Wer holt den Pokal? Bayern Favorit – Dortmund und Leverkusen in Lauerstellung

Im Titelrennen führt kein Weg am FC Bayern vorbei: Mit Quote 2.25 ist der Rekordpokalsieger Top-Favorit auf den DFB-Pokal 2025/26. Sollte die Mannschaft von Thomas Tuchel am 23. Mai 2026 in Berlin triumphieren, gibt es das 2,25-Fache des Einsatzes zurück. Dahinter rangieren Dortmund und Leverkusen mit jeweils 7.00.

RB Leipzig (10.00) und Eintracht Frankfurt (17.00) sind weitere ernstzunehmende Kandidaten. Der amtierende Pokalsieger Stuttgart wird mit Quote 19.00 nur als Außenseiter auf die Titelverteidigung gehandelt. Ganz hinten in der Liste: Energie Cottbus (751.00) und FV Illertissen (3001.00).