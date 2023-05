Fußball heute: DFB Pokal ARD Übertragung live – Stuttgart gegen Frankfurt

Am heutigen Mittwoch – den 3. Mai 2023 – wird um 20:45 Uhr der 2. DFB-Pokalfinalist gesucht. Nachdem gestern RB Leipzig mit einem deutlichen 1:5-Sieg gegen Freiburg bereits die Finalteilnahme in Berlin sicherstellte, können heute der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt nachziehen. Die heutigen Halbfinalisten standen bereits mehrfach im Pokalfinale und konnten den Pokal gewinnen – Stuttgart gewann 3-mal (6 Finalteilnahmen im DFB-Pokal), Frankfurt 5-mal (8 Finalteilnahmen). Außerdem haben beide Teams die Chance über einen DFB-Pokalsieg die Europapokalteilnahme zu sichern. Weiterhin spielen Stuttgart und Frankfurt eher eine durchwachsene Saison in der Liga, wo Stuttgart noch um den Abstieg spielt und Frankfurt nach einem schlechten Lauf den Anschluss an die Startplätze für Europa fast verloren hat. Das heutige DFB-Pokalhalbfinale VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt kann man heute live auf ARD anschauen – die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Am Mittwoch, den 3. Mai 2023, spielen VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt das 2. Halbfinale des DFB-Pokals 2023 – gesucht wird der Finalgegner von RB Leipzig.

Das DFB Pokal 2023 Halbfinale VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch, den 3. Mai 2023, kommt live im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD. Stuttgart gegen Frankfurt wird ab 20:15 Uhr auf ARD übertragen. Die ARD-Moderatorin ist Esther Sedlaczek und die Field-Reporterin ist Lea Wagner. Außerdem ist Experte Bastian Schweinsteiger mit von der Partie.

Weiterhin gibts eine Live-Übertragung des Pokal-Halbfinals bei Sky. Der Sky-Moderator ist Patrick Wasserziehr. Weiterhin ist Field-Reporterin Nele Schenker dabei. Das Live-Spiel in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart wird um 20:45 Uhr bei ARD und Sky gezeigt.

Das DFB-Pokal 2023 Halbfinale VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt ist eine ausgeglichene Partie, wo die Heimmannschaft einen kleinen Vorteil haben könnte. Das liegt vor allem an der schwachen Form der Frankfurter, die in der Bundesliga seit 9 Spielen nicht mehr gewonnen haben. Hingegen hat Stuttgart einen Lauf mit 4 Bundesligaspielen ohne Niederlage bei 2 Siegen und 2 Remis. Für den VfB ist das Pokalhalbfinale der Höhepunkt der Saison und eine Möglichkeit mit positiven Schlagzeilen von sich reden zu machen.

Bei den Wettquoten führt der VfB Stuttgart mit einer Quote von 2.35 für einen Sieg – hingegen hat der Frankfurt-Sieg nur eine 2.95. Für ein Remis gibts eine 3.30. Beim Gesamtmarktwert führt Frankfurt mit 294,4 Millionen Euro vor Stuttgart mit 115,9 Millionen Euro.

Die Bilanz zwischen Stuttgart und Frankfurt umfasst 139 Spiele – Stuttgart gewann 58-mal und Frankfurt 52-mal. In den 3 DFB-Pokalspielen konnte sich der VfB zweimal durchsetzen und Frankfurt gewann einmal.

Der VfB Stuttgart hat unter dem neuen Coach Sebastian Hoeneß, der genau seit einem Monat VfB-Trainer ist, sehr stark gespielt. Hoeneß änderte beim VfB ein paar grundsätzliche Dinge und setzte auf ein 3-4-2-1 mit zwei Spielern auf den Außenbahnen. In der Offensive sollen die beiden Zehner Silas Katompa und Enzo Milott hinter der einzigen Spitze für Kreativmomente sorgen. Im Mittelsturm ist Stuttgarts gefährlichster Mann Serhou Guirassy wieder einsatzbereit.

Weiterhin spielt das Trio um Konstantinos Mavropanos, Dan-Axel Zagadou und Waldemar Anton in der zentralen Abwehr. Auf den Außenbahnen spielen Josha Vagnoman und Borna Sosa als Flügelverteidiger, die mit in die Offensive gehen sollen. Atakan Karazor wird im zentralen Mittelfeld als Ankerspieler fungieren, flankiert wird er von Wataru Endo.

Eintracht Frankfurt unter Coach Oliver Glasner befindet sich im Krisenmodus und kann heute das Ruder herumreißen. Bei den verletzungsgeplagten Frankfurter gibts einige Ausfälle und die Startelfeinsätze von Jesper Lindstrom, Kolo Muani und Evan N’Dicka sind noch fraglich. Zusätzlich kommt Unruhe in die Mannschaft, weil Mittelstürmer Kolo Muani anscheinend mit dem FC Bayern verhandelt.

Weiterhin lässt SGE-Coach Glasner ein 3-4-2-1 spielen, welches heute wieder zum Einsatz kommen dürfte. Im Tor ist Kevin Trapp gesetzt – beschützt wird er von der Dreierkette Tuta, Makoto Hasebe und Christopher Lenz. Als Außenverteidiger sorgen Aurelio Buta und Dina Ebimbe für Breite. Im zentralen Mittelfeld spielen Sebastian Rode und Djibril Sow mit Kamada und Götze etwas offensiver.

Bredlow – Mavropanos, Zagadou, Anton – Vagnoman, W. Endo, Karazor, Sosa – Millot, Silas – Guirassy

Trapp – Tuta, Hasebe, Ndicka – Buta, Dina Ebimbe – Rode, Sow – Kamada, M. Götze – Kolo Muani

