Fußball heute DFB Liveticker – Wann ist die DFB-Kadernominierung? Wer überträgt die WM Kader Nominierung live im Free-TV?

Julian Nagelsmann legt am Donnerstag um 13.00 Uhr in der Futsal-Halle auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main seinen WM 2026 Kader vor. Für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli nominiert der Bundestrainer 26 Spieler. Die größte Spannung dreht sich um Manuel Neuer, dessen Rückkehr ins Nationaltor nach übereinstimmenden Medienberichten bevorstehen soll.

Wer überträgt die WM Kader Nominierung live im Free-TV?

Am Donnerstag, 21.Mai 2026 um 13 Uhr gibt es eine Live Übertragung auf dem Youtube Kanal des DFB. Auch wird wahrscheinlich nach unseren Infos n-TV im Free-TV die WM Kaderernennung live ausstrahlen. Bei uns gibt es den Liveticker mit allen Infos.

Liveticker heute

11:15 Uhr Wer fährt in die USA? Es wird spannend! 26 Nationalspieler dürfen in die USA fahren, Stichtag ist der 5.Juni, dann muss der komplette Kader der FIFA gemeldet werden. Die obligatorische Abstellungsperiode für die Spieler beginnt am 25. Mai 2026.

Neuer im Fokus der DFB-Nominierung

Ob der Weltmeister von 2014 tatsächlich wieder ins DFB-Tor zurückkehrt oder doch außen vor bleibt, ist die zentrale Personalie dieser Kaderbekanntgabe. Laut den Berichten ist Neuer dabei, sofern seine lädierte Wade keine längere Pause erzwingt. Nagelsmann soll Oliver Baumann bereits darüber informiert haben, dass er wieder ins zweite Glied rückt. Nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen hatte der Bundestrainer Baumann eigentlich als Nummer eins fest eingeplant.

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Für Neuers Comeback spricht vor allem seine Klasse. Der Schlussmann des FC Bayern ist an manchen Tagen weiterhin Weltklasse, das hat er zuletzt auch in der Champions League eindrucksvoll gezeigt. Hinzu kommt seine besondere Erfahrung bei Turnieren und in großen Spielen, die ihn klar von Baumann und Alexander Nübel unterscheidet. Gegen eine Rückkehr spricht dagegen seine körperliche Anfälligkeit. In dieser Saison verpasste der Münchner bereits dreimal wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade Spiele, auch aktuell gibt es dort wieder muskuläre Probleme. Laut Vereinsangaben muss er deshalb „kürzertreten“. Zudem leistete sich der Routinier auch in den größten Partien der Königsklasse Fehler.

Kaum Platz für Überraschungen

Mit weitreichenden Überraschungen rechnet Nagelsmann offenbar nicht. Der Großteil des Aufgebots steht bereits fest, wie er selbst betonte: „Viele sind relativ fix, die über Jahre zusammengewachsen sind“. Gleichzeitig sollen die beiden Talente Lennart Karl und Said El Mala für jugendliche Unbekümmertheit sorgen. Für einige gestandene Profis wie Robert Andrich oder Niclas Füllkrug dürfte dagegen kein Platz bleiben. „Du überlegst, wer passt zur Gruppe, wer nicht. Wie kriegen wir die beste Dynamik hin. Über allem steht die Leistung. Aber es gibt auch 50:50-Entscheidungen“, sagte Nagelsmann.

Offen sind dennoch einige Fragen. Schafft Matthias Ginter in letzter Minute doch noch den Sprung auf den WM-Zug? Wer übernimmt auf der rechten Abwehrseite den Backup-Posten hinter Joshua Kimmich? Traut der Bundestrainer Felix Nmecha nach dessen gerade erst überstandener Verletzung ein ganzes Turnier zu? Und reist Deutschland tatsächlich ohne echten Stoßstürmer zur Weltmeisterschaft? „Alle Infos gehen erst einmal an die Spieler“, stellte Nagelsmann klar.

62 Telefonate und enger Zeitplan

Der 38-Jährige will die Betroffenen persönlich informieren und die „Botschaften im negativen und positiven Fall persönlich rüberbringen“. Dafür hat er „62 Telefonate“ angekündigt. Eigentlich wollte Nagelsmann den Kader schon am 12. Mai bekanntgeben. Durch die Verlegung erhofft er sich noch weitere Eindrücke, denn: „Jeden Tag, den wir gewinnen, führt dazu, dass das Puzzle mit 26 Teilen maximal gut ausfällt.“

Weiter geht es für die Nationalmannschaft dann mit einem kompakten Ablauf. Die Spieler von Bayern München und des VfB Stuttgart bestreiten am Samstag in Berlin das DFB-Pokalfinale, deshalb versammelt Nagelsmann seinen Kader erst am 27. Mai in Herzogenaurach. Nach dem Länderspiel gegen Finnland in Mainz am 31. Mai hebt der DFB-Tross am 2. Juni nach Chicago ab. Dort wartet am 6. Juni die Generalprobe gegen WM-Gastgeber USA.