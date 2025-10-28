Fußball heute: DFB-Frauen vor Nations-League-Finale – Wer überträgt das Länderspiel heute?

Nach dem knappen 1:0-Erfolg im Hinspiel gegen Frankreich steht die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kurz vor dem Einzug ins Finale der UEFA Women’s Nations League. Am Dienstagabend (21:10, live im ZDF) steigt das Rückspiel im französischen Caen – mit klarer Zielsetzung, aber auch einem personellen Rückschlag.

Abschluss in Caen: Pressekonferenz und letztes Training vor dem Showdown

Am Montagvormittag machte sich das DFB-Team auf den Weg von Düsseldorf ins nordfranzösische Caen. Vor dem entscheidenden Halbfinal-Rückspiel gegen Frankreich stehen in Caen noch zwei wichtige Programmpunkte auf dem Plan: Um 17.15 Uhr stellen sich Bundestrainer Christian Wück und Jule Brand, die aktuell für Olympique Lyon spielt, den Fragen der Medien. Eine Dreiviertelstunde später bittet das Trainerteam dann zum offiziellen Abschlusstraining im Stade Michel-d’Ornano.

Intensive Vorbereitung nach Düsseldorf-Sieg

Nach dem umkämpften Hinspiel vor über 37.000 Zuschauerinnen in der Merkur Spiel-Arena setzten die DFB-Frauen am Samstag auf gezielte Regeneration und individuelle Einheiten. Während die Stammspielerinnen eine Erholungsrunde einlegten, absolvierte der erweiterte Kader ein Ersatztraining. Sonntag war komplett frei – ein bewusster Fokus auf Erholung vor dem entscheidenden Spiel.

Ausfall von Linda Dallmann schwächt den Kader

Mit einer bitteren Nachricht startete die Woche für das deutsche Team: Linda Dallmann vom FC Bayern München musste krankheitsbedingt abreisen und wird nicht am Rückspiel teilnehmen. Eine Nachnominierung wird es laut Bundestrainer Wück nicht geben. Trotz des Ausfalls vertraut das Trainerteam auf den vorhandenen Kader, der sich im Hinspiel defensiv stabil und effizient im Abschluss präsentierte.

Alles oder nichts in Caen: Einzug ins Finale winkt

Das Spiel am Dienstagabend (Anstoß 21.10 Uhr, live im ZDF) ist der Schlüssel zum Finaleinzug in der Nations League. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel reicht dem DFB-Team bereits ein Unentschieden, um das Ticket zu lösen. Doch Frankreich ist zuhause stark, und der Druck auf das Team von Christian Wück wird nicht geringer. Ein diszipliniertes Auftreten und eine stabile Defensive werden entscheidend sein – genauso wie die Effektivität vor dem Tor.