Fußball heute: 3:0 Deutschland Aufstellung gegen Österreich – Wie spielen die DFB Frauen heute?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen geht mit viel Selbstvertrauen in die WM-Qualifikation gegen Österreich heute Abend um 18:15 Uhr. Nach dem 5:0 gegen Slowenien und dem 4:0 in Norwegen sieht Bundestrainer Christian Wück kaum Bedarf für größere Korrekturen. Die voraussichtliche Startelf der DFB-Frauen ist bereits klar umrissen. Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Österreich im Free-TV?

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WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen

Die Aufstellung heute Update 17:15 Uhr –

Bundestrainer Christian Wück wechselt im Vergleich zur letzten Qualifikationspartie im März gegen Norwegen (4:0) auf einer Position: Linda Dallmann startet für Carlotta Wamser.

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Die deutsche Startelf: Berger – Knaak, Minge, Gwinn (K), Endemann, Nüsken, Dallmann, Kett, Anyomi, Senß, Brand.

Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht Jella Veit, die in der breiten Öffentlichkeit bislang noch wenig bekannt sein dürfte. Die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt wurde von Christian Wück im März erstmals nominiert und gab im zweiten Qualifikationsspiel für die WM 2027 in Brasilien ihr Debüt im A-Nationalteam. Beim 4:0 im norwegischen Stavanger am 7. März wurde die 20-Jährige in der 69. Minute für Wolfsburgs Janina Minge eingewechselt.

Liveticker heute Deutschland Österreich 3:0

19:43 Uhr 3:0 durch Nüsken 3:0 durch Nüsken

19:26 Uhr 2:0 für deutschland 52.Spielminute – Major Tom läuft – Vivien Endemann mit dem 2:0.



19:00 Uhr Halbzeit Verdientes 1:0 zur Halbzeit – die Chancenverwertung hätte besser esein können, aber viel mehr war nicht drin. Deutschland muss auf Nr. 7 die DFB-Kapitän verzichten.

18:49 Uhr Gwinn muss raus DFB Kapitänin fällt bei einem Foul auf die Schulter. Will nicht raus, muss aber. Der Bundestrainer nimmt da Rücksicht auf den FC Bayern, der bald im Champions League Halbfinale steht.

18:33 Uhr 1:0 für Deutschland durch Ayomi 1:0 für Deutschland!



18:25 Uhr 1.Chance Außennetz durch Ayomi Nicole Ayomi in der 10.Spielminute mit dem ersten Abschluß, doch von rechts geht der Ball nur ins Außennetz! Deutschland ist gut im Spiel. Kurz danach Nüsken mit der 2.Chance!



18:15 Uhr Anpfiff - Es geht los Es geht los in Nürnberg!



17:44 Uhr Die offizielle Aufstellung ist da! Bundestrainer Christian Wück wechselt im Vergleich zur letzten Qualifikationspartie im März gegen Norwegen (4:0) auf einer Position: Linda Dallmann startet für Carlotta Wamser. Die deutsche Startelf: Berger – Knaak, Minge, Gwinn (K), Endemann, Nüsken, Dallmann, Kett, Anyomi, Senß, Brand.

22:35 Uhr Anpfiff Bundestrainer Christian Wück in der DFB Pressekonferenz nach de rFrage des Wm Titels: „Die ersten Schritte sind gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber auch zweimal erfahren müssen, dass Fußball nicht planbar ist. Wir haben gegen Spanien zweimal gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Es ist alles möglich, doch wir haben auch noch jetzt Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen.“

18:17 Uhr Morgen um 18:15 Uhr geht es los In knapp 24 Stunden schalten wir ZDF ein – dann läuft live aus Nürnberg die TV-Übertragung. Das ZDF begleitet die Begegnung live aus Nürnberg mit Katja Streso in der Moderation. Als Expertin ordnet Kathrin Lehmann das Geschehen ein, den Kommentar übernimmt Claudia Neumann.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen WM-Qualifikation der Frauen Österreich Frauen - - Deutschland Frauen

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 3 | Max-Morlock-Stadion | - 18:15 Deutschland Frauen U U N S S - : - Österreich Frauen N N S N N 1 Ann-Katrin Berger 17 Franziska Kett 4 Rebecca Knaak 5 Janina Minge 7 Giulia Gwinn 9 Sjoeke Nüsken 20 Elisa Senß V. Endemann 22 Jule Brand 16 L. Dallmann 11 Nicole Anyomi

Offizielle Aufstellungen heute Abend

Deutschland: Berger – Gwinn, Minge, Knaak, Kett – Senß, Nüsken – Dallmann, Brand, Endemann – Anyomi

Trainer: Wück

Reservebank: Johannes, Mahmutovic, Küver, Linder, Veit, Wamser, Gräwe, Cerci, Freigang, Martinez, Mühlhaus, Schüller

Österreich: El Sherif – D’Angelo, Wenger, Kirchberger, Hanshaw – S. Puntigam – Schasching, Dunst – Brunnthaler – Campbell, Hickelsberger

Trainer: Schriebl

Reservebank: Pal, Rusek, Degen, Gutmann, Schiechtl, Schöffel, Wienroither, Ojukwu, Plattner, Brunold, Kolb, Reissner

Harmonisches DFB-Team als Trumpf

Minge, die auf 30 Länderspiele kommt und als Vize-Kapitänin zum Führungskreis gehört, setzt auf flache Hierarchien. Sie sagt: „Wir sind ein sehr harmonisches Team. Jede Spielerin kann etwas sa-gen. Wir sind alle extrem wichtig.“ Genau auf dieser Basis funktioniere die Mannschaft. Auch Veit schildert den Einstieg ins Aufgebot als unkompliziert: „Es war megaeinfach, in das Team zu kommen. Alle Spielerinnen sind super Charaktere.“

Schon bei der Europameisterschaft in der Schweiz im Juli des vergangenen Jahres fiel die deutsche Auswahl durch einen außergewöhnlichen Zusammenhalt auf. Nur deshalb war eine Ausnahmeleistung wie der Sieg im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Frankreich überhaupt möglich. Harmonie und Zusammenhalt lassen sich zwar von einem Trainerteam fördern, erzwingen aber nicht. Als Schlüssel zum Erfolg gelten beide Faktoren dennoch.

Tabelle der Gruppe A4, Österreich unter Druck

In der Gruppe qualifiziert sich nur der Erste direkt für das nächste große Turnier. Österreich steht nach den bisherigen Partien noch ohne Punkt da und belegt derzeit den letzten Platz.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S S > 2 2 0 0 9 0 9 6 2 Norwegen Frauen S N > 2 1 0 1 1 4 -3 3 3 Slowenien Frauen N S > 2 1 0 1 1 5 -4 3 4 Österreich Frauen N N > 2 0 0 2 0 2 -2 0

Als Gegenbeispiel taugt die norwegische Auswahl, die mit Spielerinnen wie Caroline Graham Hansen (FC Barcelona), Frida Maanum (Arsenal WFC), Ingrid Engen, Ada Hegerberg (beide OL Lyonnes) und Guro Bergsvand (VfL Wolfsburg) prominent besetzt ist und dennoch seit Jahren international hinter den Erwartungen zurückbleibt. Der Grund: die Chemie im Kader stimmt nicht.

Wücks Mannschaft im Rhythmus

Wück und sein Stab scheinen dagegen ein gutes Gespür dafür zu haben, die Teile passend zusammenzufügen. „Wir haben uns weiterent-wickelt, sind gereift und ein super Team geworden. Wir lachen viel – auf und neben dem Fußball-platz. Das ist ein guter Grundstein für die nächsten Jahre“, betont auch Sjoeke Nüsken. Die Mittelfeldspielerin von Chelsea FC, englischer Meister und aktueller Tabellenzweiter, zählt ebenfalls zu den erfahreneren Kräften im Team.

Nach dem EM-Halbfinale und dem Sprung in die Endspiele der Nations League gegen Spanien Ende des vergangenen Jahres knüpfte die DFB-Elf in den ersten beiden Partien 2026 direkt wieder an ihre starken Leistungen an. In den sechs Trainingstagen in Herzogenaurach bereitete sich das Team nun auf die Spiele drei und vier der WM-Qualifikation vor. Am Dienstag in Nürnberg und am Samstag in Ried geht es jeweils gegen Österreich.

Im vergangenen Jahr waren die Duelle mit dem Nachbarland eindeutig: In der Nations League setzte sich Deutschland mit 4:1 und 6:0 durch. Entsprechend wäre es eine Überraschung, sollten die beiden Partien in dieser Woche deutlich anders verlaufen. Minge formuliert das Ziel klar: „Unser Ziel ist es, uns in der Tabelle vorne festzusetzen.“ Zweifel daran kommen derzeit kaum auf.

Auch für Jella Veit ist die Lage klar: Sie will alles aufnehmen, was möglich ist, und ihre Chance nutzen, um sich zu zeigen. „Ich will mich nicht verstecken, sondern zeigen, was ich kann und wer ich bin. Zuerst muss man aber Leistung bringen“, sagt die Frankfurterin. Das Rückspiel zwischen Österreich und Deutschland findet am Samstag, 18. April, ab 18 Uhr in Ried statt.