Fußball heute DAZN live: Wer überträgt Real Madrid gegen Manchester City?

Nachdem gestern Jürgen Klopp mit einem 3:2 gegen FC Villareal ins Champions League Finale eingezogen ist, will heute Pep Guardiola für ein rein englisches Endspiel sorgen. Um 21 Uhr ist Anpfiff in Madrid, wenn das Rückspiel nach dem furiosen 4:3 Hinspiel für City angepfiffen wird. Das Match wird exklusiv auf DAZN übertragen. Wer zieht ins Finale nach Paris ein?

Wer kommt ins Champions League Finale?

Pep Guardiola fasste das Halbfinal-Hinspiel kurz zusammen: „Werbung für den Fußball“! Sieben Tore, zahlreiche weitere Topchancen, hinreißender Offensivfußball der Citizens und eiskalte Madrilenen – das Hinspiel im Etihad hatte wirklich alles, was den neutralen Fußballfan begeistert, und lässt für den Ausgang des Rückspiels weiterhin alle Optionen. Können Kevin de Bruyne und Co. erneut ein Offensivfeuerwerk abbrennen oder triumphiert am Ende doch der unglaubliche Karim Benzema, der in den bisherigen K.O.-Spielen bereits acht mal getroffen hat?

Wer gewinnt Real Madrid gegen Manchester City?

Während Real Madrid am Wochenende die Meisterschaft feierte, dauert diese in England noch an. City führt ein Punkt vor Liverpool und macht es spannend. Das höchste wäre der Champions League Sieg für Pep Guardiola, der den Titel seit 2011 nicht mehr gewinnen konnte. Trainer Ancelotti sieht derzeit die Probleme in der Defensive, man kassierte immer viele Tore, zuletzt eben vier gegen City, davor drei im Viertelfinal-Hinspiel in London bei Chelsea. Nun hofft man, dass David Alaba wieder über volle 90 Minuten spielen kann, nachdem er im Hinspiel nach der 1.Hälfte verletzt raus musste.

Wer überträgt Real Madrid gegen Manchester City?

DAZN beginnt ab 20:30 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel Real Madrid gegen Manchester City, um 21 Uhr ist Anpfiff. Uli Hebel wird zusammen mit DAZN-Experten und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner das Spiel kommentieren, Alex Schlüter wird vorab das Spiel moderieren.

Spielplan Champions League Halbfinale

26.4.2022, 21 Uhr: 4:3 Manchester City – Real Madrid

4.5.2022, 21 Uhr: Real Madrid – Manchester City (DAZN)

27.4.2022, 21 Uhr: 2:0 FC Liverpool – FC Villareal

3.5.2022, 21 Uhr: 2:5 FC Villareal – FC Liverpool