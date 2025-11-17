Fußball heute DAZN live – Wer überträgt Nordirland gegen Luxemburg im TV & Livestream?

Nordirland gegen Luxemburg: WM-Qualifikation im Schatten der Unsichtbarkeit

Am Montagabend steigt im Windsor Park von Belfast das letzte Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2026 in der deutschen Gruppe A zwischen Nordirland und Luxemburg. Es ist ein Duell der Tabellenkellerkinder, das sportlich wie medial eher unter dem Radar läuft. Während die BBC das Spiel auf der Insel überträgt, bleibt deutschen Zuschauern vorerst unklar, wo sie das Match live verfolgen können. Ein Heimspiel für echte Fußball-Nerds – aber eben schwer zugänglich. Nordirland hat zumindest sein Ticket für die Playoffs über die Nations League gebucht.

Keine Übertragung in Deutschland – bisher keine TV-Rechte bekannt

Wer das Spiel in Deutschland sehen möchte, steht derzeit vor verschlossenen Türen. Weder öffentlich-rechtliche noch private Anbieter haben bislang eine Übertragung angekündigt. Auch auf den gängigen Streaming-Plattformen ist kein Signal in Sicht. In Großbritannien hingegen überträgt die BBC – dort gehört die Partie zur Standardversorgung für Länderspielfans. Für deutsche Fans bleibt vorerst nur zu hoffen, dass kurzfristig noch ein Anbieter zuschlägt oder ein kostenpflichtiger Stream zur Verfügung gestellt wird.

Ausgangslage: Nordirland mit letzter Chance, Luxemburg bereits raus

Nordirland geht mit sechs Punkten in den zehnten Spieltag der Qualifikationsgruppe und liegt damit auf dem dritten Platz. Zwei Siege stehen drei Niederlagen gegenüber – das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen. Im letzten Spiel unterlag man der Slowakei mit 0:1, was die ohnehin dünne Ausgangsposition weiter verschlechtert hat. Luxemburg hingegen hat in dieser Quali-Kampagne noch keinen Punkt gesammelt. Fünf Niederlagen bei nur einem geschossenen Tor – die Roten Löwen sind chancenlos Letzter.

Tabelle der deutschen WM Quali Gruppe

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland N S S S S > 5 4 0 1 10 3 7 12 2 Slowakei S S N S S > 5 4 0 1 6 2 4 12 3 Nordirland S N S N N > 5 2 0 3 6 6 0 6 4 Luxemburg N N N N N > 5 0 0 5 1 12 -11 0

Statistik spricht klar für Nordirland

Ein Blick auf die vergangenen Duelle lässt wenig Raum für Spekulationen. Nordirland hat vier der letzten fünf Spiele gegen Luxemburg gewonnen, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 3:1-Auswärtssieg für die Nordiren. Luxemburg konnte in den letzten Jahren gegen dieses Team nie wirklich Fuß fassen. Auch die aktuellen Formkurven sprechen nicht für eine Trendwende – Luxemburg fehlt es an Durchschlagskraft und defensiver Stabilität.

Wettquoten sehen Nordirland vorn

Auch die Buchmacher rechnen mit einem klaren Heimsieg. Betano bietet für einen Sieg der Nordiren eine Quote von 1.39 an. Wer darauf setzt, dass nicht beide Teams treffen, erhält eine Quote von 1.72. Die Zahlen zeigen: Es wird mit einem kontrollierten Spielverlauf ohne große Überraschungen gerechnet. Für risikofreudige Tipper könnten genaue Ergebniswetten interessant sein – ein 2:0 oder 3:1 scheint realistisch.

Fazit: Fußball-Abend mit Fragezeichen

Das Qualifikationsspiel zwischen Nordirland und Luxemburg bleibt ein Spiel der zweiten Reihe – sportlich und medial. Für Nordirland geht es immerhin noch darum, den dritten Platz abzusichern, während Luxemburg nur noch um einen versöhnlichen Abschluss kämpft. Ob deutsche Fans das Spiel live verfolgen können, steht weiterhin in den Sternen. Wer dennoch Interesse hat, sollte kurzfristig bei den internationalen Anbietern nach einem Stream Ausschau halten.