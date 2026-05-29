Fußball heute: Das musst du zum nächsten Deutschland Länderspiel gegen Finnland wissen!

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Sonntag um 20.45 Uhr im ZDF in Mainz ihr 1036. Länderspiel gegen Finnland. Die Bilanz fällt insgesamt klar positiv aus, auch wenn mit Julian Nagelsmann am Seitenrand und einigen markanten Rekorden im Hintergrund zahlreiche Zahlen mitlaufen.

Bilanz, Gegner und die Zahlen zum Spiel

Seit dem ersten Duell mit der Schweiz am 5. April 1908, das mit 3:5 verloren ging, kommt die DFB-Auswahl auf 598 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 2326:1219. In diesem Zeitraum kamen 991 Spieler zum Einsatz. Für Nagelsmann ist die Partie in Mainz bereits das 32. Spiel als Bundestrainer. Seine Zwischenbilanz ist positiv, sie steht bei 19 Siegen, sechs Remis und sechs Niederlagen.

Auch gegen Finnland spricht die Statistik deutlich für Deutschland. Das Team trifft zum 24. Mal auf den skandinavischen Gegner und führt den direkten Vergleich mit 16 Siegen, sechs Unentschieden und nur einer Niederlage bei 82:19 Toren klar an. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gewann die DFB-Auswahl beim Abschied von Bastian Schweinsteiger 2016 mit 2:0, die Treffer erzielten Max Meyer und Mesut Özil. Die Arena in Mainz ist mit rund 25.500 Fans ausverkauft.

Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 8 Leon Goretzka 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 11 Nick Woltemade

Rekorde, Personal und Schiedsrichter

Bei den persönlichen Bestmarken ragt weiter Lothar Matthäus heraus. Der frühere Weltfußballer lief zwischen 1980 und 2000 150-mal für Deutschland auf. Rückkehrer Manuel Neuer ist mit 124 Länderspielen der erfahrenste Profi im aktuellen Kader für die Begegnung in Mainz. In der ewigen Torjägerliste des DFB führt Miroslav Klose mit 71 Treffern vor Gerd Müller mit 68 Toren. Müller benötigte dafür nur 62 Länderspiele, Klose kam auf 137 Einsätze. Im Aufgebot für Sonntag ist Leroy Sané mit 16 Toren der erfolgreichste Schütze.

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Geleitet wird die Partie vom Brasilianer Matheus Candançan. Der 27 Jahre alte Unparteiische ist gelernter Ingenieur und seit 2025 FIFA-Schiedsrichter.

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Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Goretzka – Karl, Musiala, Wirtz – Woltemade