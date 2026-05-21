Fußball heute – Der WM Kader Deutschlands: WM-Tickets für Neuer und Karl – El Mala fehlt

Manuel Neuer kehrt sensationell ins deutsche Nationalteam zurück und steht ebenso im 26-köpfigen WM-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann wie der erst 17 Jahre alte Lennart Karl. Nicht nominiert wurde dagegen der Kölner Said El Mala, obwohl vorab anderslautende Medienberichte kursierten. Mit dem Final-Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada setzt Nagelsmann auf Erfahrung, Form und einige mutige Personalentscheidungen.

Neuer zurück, El Mala nicht dabei

Die größte Schlagzeile lieferte der 40 Jahre alte Torwart-Routinier Neuer, der nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft im Anschluss an die Heim-EM 2024 wieder zum DFB-Team stößt. Für das Tor komplettieren Oliver Baumann und Alexander Nübel das Trio. Weitere echte Überraschungen blieben im Aufgebot aus. Mit Neuer ist zudem nur ein Weltmeister von 2014 dabei, während Freiburgs Matthias Ginter außen vor bleibt. Nagelsmann entschied sich stattdessen für Malick Thiaw von Newcastle United.

Bekannte Säulen und einige unerwartete Namen

Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Joshua Kimmich. 15 der nominierten Profis standen bereits bei der Heim-EM vor zwei Jahren im Kader, als Deutschland im Viertelfinale nach Verlängerung mit 1:2 an Spanien scheiterte. Jamal Musiala ist erstmals seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM wieder dabei. Zugleich finden sich im Aufgebot Namen, die nicht jeder auf dem Zettel hatte, darunter Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt, Thiaw, Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 und Maximilian Beier von Borussia Dortmund.

Auf der anderen Seite fehlen neben den verletzten Stammkräften Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry auch prominente Namen wie Niclas Füllkrug und Robert Andrich. Außerdem verzichtete der Bundestrainer unter anderem auf die beiden Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt. Die DFB-Auswahl startet am Mittwoch in Herzogenaurach in die WM-Vorbereitung.

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Vorbereitung mit Testspielen und Turnierplan

Vor der Abreise nach Nordamerika steht am 31. Mai in Mainz noch das Länderspiel gegen Finnland auf dem Programm. Anschließend geht es in die USA, wo am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber der letzte Härtetest ansteht. Zum Turnierauftakt wartet am 14. Juni in Houston Außenseiter Curacao. In Gruppe E trifft Deutschland danach am 20. Juni in Toronto auf die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford auf Ecuador.

Das deutsche WM-Aufgebot:

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR/MITTELFELD: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

ANGRIFF: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)