Fußball heute CL Vorschau – Hansi Flick glaubt an den FC Barcelona

Nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Atlético Madrid gibt sich Hansi Flick mit dem FC Barcelona weiter kämpferisch. Die Spanier glauben trotz der Hypothek fest an die Aufholjagd im Champions-League-Viertelfinale und reisen mit viel Selbstvertrauen ins Rückspiel heute am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) in das Metropolitano.

Barça hält an der Aufholjagd fest

Im Klub kursiert das Motto „Believe“ – ein Plakat mit diesem Wort hängt über der Kabinentür, auf das Lamine Yamal, Robert Lewandowski und die weiteren Barca-Stars vor dem Training ihre Hände legten. Hansi Flick beobachtete die Szene aus dem Hintergrund, während sich sein Team auf „la remontada“ einschwor. Der Glaube an die große Wende ist in Barcelona ungebrochen, das machte auch die vom Verein veröffentlichte Fotomontage deutlich.

Flick selbst trat vor der Partie äußerst zuversichtlich auf. „Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel“, sagte der frühere Bundestrainer vor dem Duell in Atléticos Festung: „Wir haben die Qualität. Wir haben die Spieler, die das ändern können. Natürlich müssen wir kämpfen, aber wir müssen uns auf das Besondere konzentrieren.“

Ärger über Hinspiel und VAR sitzt noch tief

Die Enttäuschung über die bittere Niederlage in der Vorwoche ist bei Barça allerdings noch längst nicht verarbeitet. Hinzu kommt der Frust über die Schiedsrichterentscheidungen, bei denen auch der deutsche VAR Christian Dingert im Mittelpunkt stand. Der FC Barcelona legte anschließend formale Beschwerde ein.

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Sportlich will der Tabellenführer nun seine gesamte Energie auf das Rückspiel richten. Gegen Atlético und Coach Diego Simeone, der mit seinen defensivstarken und unangenehm zu bespielenden Teams regelmäßig für Probleme sorgt, soll die Wende gelingen.

Meisterschaft fast sicher, Königsklasse bleibt das Ziel

Rückenwind holte sich Flicks Mannschaft am Wochenende mit dem 4:1 im Derby gegen Espanyol. Durch diesen Sieg und das 1:1 von Real Madrid gegen Girona beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze nun neun Punkte bei noch sieben ausstehenden Spieltagen – der Meistertitel in La Liga dürfte damit kaum noch zu nehmen sein.

Doch für die Katalanen reicht die nationale Dominanz nicht. Das Finale der Champions League am 30. Mai in Budapest ist weiter fest im Kalender markiert. Dafür muss Barcelona sich erstmals überhaupt in einem K.o.-Duell der Königsklasse gegen Atlético durchsetzen; die bisherigen beiden Aufeinandertreffen entschied der Hauptstadtklub für sich. Simeone warnt entsprechend: „Wir gehen mit einem guten Ergebnis in das Spiel, aber gegen einen Gegner, der uns sicherlich zu schaffen machen wird.“

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