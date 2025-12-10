Fußball heute CL: Trotz Niederlage: Eintracht Frankfurt zeigt Charakter beim FC Barcelona

Eintracht Frankfurt bleibt zwar ohne Punkte beim FC Barcelona, doch der disziplinierte Auftritt im Camp Nou lässt auf eine Wende hoffen. Nach dem Debakel in Leipzig zeigt die Mannschaft von Dino Toppmöller in der Champions League Moral – und macht Mut für den Ligaendspurt vor Weihnachten.

Starke Reaktion auf das 0:6 in Leipzig

Ein 0:6 bei RB Leipzig hallt nach – vor allem in der Mannschaft. Doch statt erneut unterzugehen, präsentierte sich Eintracht Frankfurt beim Gruppenfavoriten FC Barcelona kämpferisch, strukturiert und mit klarer Reaktion. Dino Toppmöller und seine Spieler verließen das Camp Nou zwar mit einer 1:2-Niederlage, aber auch mit dem Gefühl, sich rehabilitiert zu haben.

Nationalspieler Nathaniel Brown brachte es auf den Punkt: „Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wir haben nach Samstag eine Reaktion gezeigt.“ Tatsächlich verteidigte die SGE 90 Minuten konzentriert, setzte Nadelstiche – und ging durch Ansgar Knauff sogar früh in Führung. Zwar brachten zwei schnelle Gegentore durch Jules Koundé (50., 53.) den Einbruch, doch der Wille blieb.

Brown überzeugt gegen Yamal – Symbol für den Auftritt der SGE

Nathaniel Brown stand sinnbildlich für die Frankfurter Vorstellung. Der Verteidiger lieferte sich über weite Strecken einen intensiven Zweikampf mit Lamine Yamal – dem aktuell wohl gehyptesten Youngster Europas – und setzte in Minute 21 ein starkes Zeichen: Ballgewinn gegen Yamal, Umschaltmoment, Tor durch Knauff.

Sportvorstand Markus Krösche lobte Browns Leistung deutlich: „Er hat wieder gezeigt, auf was für einem Level er mittlerweile ist.“ Auch Toppmöller hob den Teamcharakter hervor: „Die Jungs haben mit sehr gutem Charakter gespielt und Herz gezeigt.“ Nach dem Einbruch in Leipzig war das dringend nötig.

Europa-League-Traum lebt – Bundesliga im Fokus

Mit nur vier Punkten steht die Eintracht in der Champions-League-Gruppe unter Druck. Das Ziel von Trainer Toppmöller: Noch zweimal alles raushauen, erst bei Qarabag Agdam, dann gegen Tottenham. Der Glaube ans Weiterkommen ist noch da – wenn auch nur rechnerisch.

Wichtiger ist zunächst die Bundesliga. Zwei Spiele stehen bis Weihnachten noch an, die Marschroute von Krösche ist klar: sechs Punkte müssen her. Den Anfang soll ein Heimsieg gegen den FC Augsburg am Samstag machen. Eine Leistung wie gegen Barcelona – und die SGE dürfte auch in der Liga wieder für positive Schlagzeilen sorgen.

Der Charaktertest ist bestanden – jetzt zählt die Konstanz

Frankfurt hat mit dem Auftritt im Camp Nou bewiesen, dass die Mannschaft lebt. Die Niederlage war ärgerlich, aber zweitrangig. Entscheidend wird sein, die Energie aus der Champions League in die Bundesliga zu übertragen – und den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Zwei Spiele, zwei Siege – das ist der Fahrplan.