Fußball heute CL-Play-off-Rückspiele: Dortmund und Leverkusen Favoriten

Sportwettenanbieter bwin sieht Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund nach ihren 2:0-Hinspielerfolgen auf Kurs Richtung Achtelfinale der UEFA Champions League. Leverkusen startet im Rückspiel gegen Olympiakos als klarer Favorit, während der BVB in Bergamo vor einer deutlich schwierigeren Aufgabe steht. Inter Mailand dagegen muss gegen FK Bodö/Glimt um den Einzug zittern – die Norweger gelten als möglicher Underdog mit verlockenden Quoten. Die Rückspiele finden am 24. und 25. Februar statt; die Achtelfinalhinspiele sind für den 11. März, die Rückspiele für den 18. März terminiert.

Bayer 04 gegen Olympiakos: Leverkusen mit guten Chancen

Bwin bewertet Bayer 04 Leverkusen beim Direktvergleich für das Weiterkommen mit einer Quote von 1,03, Olympiakos Piräus steht demgegenüber bei 15,00. Nach dem 2:0 im Hinspiel empfängt die „Werkself“ die Griechen im Rückspiel – laut Buchmachern steht Olympiakos nach der Heimniederlage vor einer schwierigen Aufgabe. Für das Spiel selbst notiert bwin 1,78 auf das Team von Kasper Hjulmand als Favorit, während ein Erfolg der Gäste mit Quote 4,33 als unwahrscheinlich gilt. Dennoch bleibt die Ausgangslage formal offen: ein Remis oder ein knapper Heimsieg könnte die Konstellation verändern.

Dortmund in Bergamo: Außenseiter bei Atalanta

Borussia Dortmund trägt das Rückspiel bei Atalanta Bergamo aus und fällt bei bwin mit einer Gesamtquote von 1,18 für das Erreichen des Achtelfinals weiterhin positiv auf. Für das einzelne Rückspiel am Mittwoch (21:00 Uhr) sehen die Buchmacher den BVB mit einer 3,20-Quote sogar als leichten Außenseiter; Atalanta wird mit 2,10 als Heimsiegfavorit geführt. Niko Kovac und seine Mannschaft stehen damit vor einer anspruchsvollen Aufgabe in Bergamo, bei der ein konzentrierter Spielverlauf, Chancenverwertung und taktische Disziplin entscheiden werden.

Inter Mailand gegen FK Bodø/Glimt: Zitterpartie und attraktive Quoten

Inter Mailand muss sich gegen FK Bodø/Glimt behaupten: Für Inter notiert bwin eine Quote von 1,80 fürs Weiterkommen, die Norweger stehen bei 1,95. Bwin erläutert mögliche Szenarien mit konkreten Quotenangaben: Ein Weiterkommen von Bodø/Glimt würde das 1,95-Fache des Einsatzes bringen. Darüber hinaus nennt der Anbieter für einzelne Spielausgänge hohe Rückgaben – so ergibt ein Einsatz von 10 Euro bei einer Quote von 15,00 150 Euro Rückzahlung; ein Unentschieden wird mit Quote 6,75 veranschlagt, eine 0:1-Niederlage, die den Norwegern trotzdem zum Weiterkommen reichen würde, mit Quote 26,00. Für Inter setzt bwin bei einem möglichen Turnaround im Giuseppe-Meazza-Stadion eine Quote von 1,85 an.

Weitere Favoriten, Termine und Quotenübersicht

Abseits der Play-off-Duelle sieht bwin Real Madrid, Paris St. Germain und Atlético Madrid in komfortabler Ausgangsposition nach den Hinspielen. Der FC Bayern München hat sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert; die Achtelfinalhinspiele sind für den 11. März und die Rückspiele für den 18. März angesetzt. Aktuelle 3‑Weg-Quoten für die Rückspiele am 24. Februar listet bwin unter anderem wie folgt: Atlético Madrid 1,40 – X 5,50 – Club Brügge 6,50; Bayer 04 Leverkusen 1,78 – X 3,90 – Olympiakos Piräus 4,33; Inter Mailand 1,26 – X 6,75 – FK Bodø/Glimt 9,75. Für den 25. Februar nennt bwin u. a. Atalanta Bergamo 2,15 – X 3,70 – Borussia Dortmund 3,20 sowie Juventus 1,55 – X 4,80 – Galatasaray 5,00. Aktuelle Quoten und Detailinformationen sind auf bwin.de sowie in der bwin-App für iPhone und Android abrufbar.