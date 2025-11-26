Fußball heute CL Ergebnisse: Mbappé-Show bei 4:3 Real-Sieg – 4 Treffer!

Mbappé-Show bei Real-Sieg – Salah enttäuscht erneut, PSG mit Arbeitssieg

Kylian Mbappé hat Real Madrid mit einem historischen Hattrick eindrucksvoll zum Sieg geführt. Während der Superstar in Griechenland glänzte, setzte es für den FC Liverpool die nächste Enttäuschung. PSG musste gegen Tottenham lange kämpfen – und Inter kassierte die erste Niederlage.

Mbappé dreht das Spiel mit Hattrick in sieben Minuten

Real Madrid hat sich nach der Niederlage in Liverpool eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 4:3-Erfolg bei Olympiakos Piräus war Kylian Mbappé der überragende Mann. Der Franzose drehte mit einem Hattrick zwischen der 22. und 29. Minute die frühe Führung der Griechen durch Chiquinho (8.). In der 59. Minute setzte Mbappé mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt – ein Viererpack in einem Spiel, das vor allem wegen seiner Effizienz in die CL-Geschichte eingehen dürfte.

Mit neun Treffern führt Mbappé aktuell die Torjägerliste der Königsklasse an. Nur wenige Sekunden fehlten ihm zum Rekord: 2022 war Mohamed Salah bei seinem Dreierpack gegen die Rangers noch einen Tick schneller. Für die Königlichen war es der vierte Sieg im fünften Gruppenspiel.

Liverpool erneut unter Druck – PSV sorgt für Anfield-Schock

Ganz anders sieht es beim FC Liverpool aus. Nach der peinlichen Ligapleite gegen Nottingham Forest (0:3) setzte es auch in der Champions League eine herbe Niederlage: 1:4 gegen PSV Eindhoven. Florian Wirtz fehlte erneut verletzt – und die Reds fanden kaum Zugriff.

Zwar konnte Szoboszlai (16.) die frühe Führung von Ivan Perisic (6., Handelfmeter) ausgleichen, doch danach brachen die Gastgeber ein. Guus Til (56.) und zweimal Driouech (73., 90.+1) trafen für die Niederländer. Die Fans verließen frühzeitig die Anfield Road – ein klares Signal der Unzufriedenheit. Mit neun Punkten steht Liverpool nun unter Zugzwang, was die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale angeht.

PSG bezwingt Tottenham – Hernandez fliegt spät vom Platz

Paris Saint-Germain bleibt auf Kurs: Der französische Meister setzte sich mit 5:3 gegen Tottenham durch, musste dafür aber lange arbeiten. Vitinha avancierte mit einem Hattrick (45., 53., 76./Handelfmeter) zum Matchwinner, Ruiz (59.) und Pacho (65.) sorgten für klare Verhältnisse.

In der Nachspielzeit wurde es hitzig: Lucas Hernandez sah nach einem Ellenbogenschlag gegen Ex-Leipziger Xavi Simons die Rote Karte. Trotz des Erfolgs bleibt der Auftritt von PSG ausbaufähig – der Sieg war kein Selbstläufer.

Inter kassiert erste Pleite – Sporting souverän

Inter Mailand musste erstmals in dieser Saison eine Niederlage einstecken. Bei Atlético Madrid unterlag der letztjährige Finalist mit 1:2. Jose Giménez besiegelte in der Nachspielzeit (90.+3) den Heimsieg der Spanier. Sporting Lissabon hatte beim 3:0 gegen den FC Brügge dagegen keine Mühe und bleibt im Rennen um das Weiterkommen.