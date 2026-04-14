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Fußball heute Champions League – Wirtz und Liverpool scheitern an PSG

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Florian Wirtz und der FC Liverpool sind im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain gescheitert. Nach dem 0:2 im Hinspiel verloren die Reds auch an der Anfield Road mit 0:2 (0:0) und verpassten damit das „Wunder von Anfield“ deutlich.

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Ousmane Dembélé dreht nach seinem Treffer zum 1:0 für Paris Saint-Germain jubelnd ab. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen den FC Liverpool traf der französische Angreifer am 14. April 2026 auf der Anfield Road und brachte PSG in Führung. Foto: Michael Steele / Getty Images
Ousmane Dembélé dreht nach seinem Treffer zum 1:0 für Paris Saint-Germain jubelnd ab. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen den FC Liverpool traf der französische Angreifer am 14. April 2026 auf der Anfield Road und brachte PSG in Führung. Foto: Michael Steele / Getty Images

Dembélé entscheidet das Duell

Im Halbfinale trifft PSG nun am 28.4. und 6.5. auf den Sieger des Gigantenduells zwischen Bayern München und Real Madrid, das im Hinspiel 2:1 für die Bayern ausgegangen war. Weltfußballer Ousmane Dembélé zerstörte mit seinen Treffern in der 73. Minute und in der 90.+1 Minute die letzten Hoffnungen von Wirtz und seinen Teamkollegen.

Champions League
14.4.2026
- 21:00
FC Liverpool
1.88
xG
1.17
0 2
Paris Saint Germain (PSG)
Champions League
14.4.2026
- 21:00
Atlético Madrid
1.64
xG
2.11
1 2
FC Barcelona

Für Liverpool war das Aus ein weiterer Rückschlag in einer verkorksten Saison. Der Klub hat damit auch die letzte Titelchance verspielt, während der Druck auf den ohnehin angezählten Arne Slot weiter zunimmt. Immerhin liegt der Traditionsverein in der Premier League als Fünfter noch auf Kurs Richtung erneuter Qualifikation für die Königsklasse.

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 14.4.2026-21:00
FC Liverpool
U S N N S
0 : 2
1.88
xG
1.17
Endergebnis
Paris Saint Germain (PSG)
S S S S S
Ousmane Dembélé
72'
Ousmane Dembélé
90'+1'
| Schiedsrichter: M. Mariani | Halbzeit: 0-0
Tore
72'
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: Khvicha Kvaratskhelia)
90'
+1
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: B. Barcola)
25
Giorgi Mamardashvili
6
Miloš Kerkez
4
V. van Dijk
5
Ibrahima Konaté
30
J. Frimpong
8
D. Szoboszlai
38
R. Gravenberch
7
Florian Wirtz
10
Alexis Mac Allister
22
Hugo Ekitike
9
A. Isak
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
33
W. Zaïre-Emery
17
Vitinha
87
João Neves
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
field field

PSG bleibt auch in Anfield eiskalt

Schon in der vergangenen Spielzeit war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. Für das Rückspiel setzte der LFC vor allem auf die besondere Atmosphäre der legendären Anfield Road. „Champions-League-Nächte sind immer besonders, besonders in unserem Stadion“, sagte Wirtz.

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Davon ließ sich das Team von Luis Enrique allerdings zunächst nicht beeindrucken. Die Pariser agierten spielbestimmend und erspielten sich die besseren Möglichkeiten, vor allem Dembélé sorgte bereits in der 17. Minute für Gefahr. Liverpool hielt kämpferisch dagegen, doch PSG blieb gefährlicher und kontrollierte große Teile der Partie.

Mohamed Salah von Liverpool reckt die Arme aus und appelliert an das Publikum auf der Anfield Road. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 14. April 2026 war der ägyptische Stürmer einmal mehr das Gesicht des FC Liverpool. Foto: Carl Recine / Getty Images
Mohamed Salah von Liverpool reckt die Arme aus und appelliert an das Publikum auf der Anfield Road. Im Champions-League-Viertelfinale-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain am 14. April 2026 war der ägyptische Stürmer einmal mehr das Gesicht des FC Liverpool. Foto: Carl Recine / Getty Images

Salah kommt früh, Liverpool verpasst die Wende

Mohamed Salah saß zunächst erneut nur auf der Bank, wurde aber schon nach einer halben Stunde für den verletzten Hugo Ekitike eingewechselt. Direkt danach leitete der Ägypter die bis dahin größte Gelegenheit der Gastgeber ein, doch Marquinhos klärte in höchster Not vor Virgil van Dijk.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Liverpool den Druck spürbar und drängte PSG zeitweise tief in die eigene Hälfte. Die Franzosen kamen nur noch selten zu Entlastungsangriffen. In der 66. Minute nahm Schiedsrichter Maurizio Mariani nach VAR-Überprüfung einen Foulelfmeter für die Gastgeber wieder zurück, ehe Dembélé einen der wenigen Konter eiskalt vollendete und in der Nachspielzeit noch einmal nachlegte.

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