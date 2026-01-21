Fußball heute Champions League-Vorschau + Aufstellung: FC Bayern – Union Saint-Gilloise

Der FC Bayern München empfängt heute Abend um 21 Uhr in der Allianz Arena die Royale Union Saint-Gilloise zum entscheidenden Champions-League-Spiel. Die Münchner peilen mit einem Sieg die direkte Qualifikation für das Achtelfinale an. Trainer Vincent Kompany geht mit Selbstvertrauen in die Partie, nachdem seine Mannschaft in der Bundesliga zuletzt dreimal in Folge triumphierte. Union Saint-Gilloise hingegen kämpft um die Chance auf die Playoffs und wird alles daransetzen, um die Bayern zu überraschen. Fußball heute live – Wer zeigt FC Bayern vs. St. Gilloise im Free-TV/Stream?

FC Bayern: Auf dem Weg ins Achtelfinale

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München steht vor einer wichtigen Begegnung in der Champions League. Mit 15 Punkten aus sechs Spielen belegen die Bayern den zweiten Platz in ihrer Gruppe, nur drei Zähler hinter dem Tabellenführer FC Arsenal. Ein weiterer Sieg gegen die Belgier könnte die Tür zum Achtelfinale weit aufstoßen. Trainer Vincent Kompany weiß um die Bedeutung dieser Partie: „Wir wollen es uns weiterhin verdienen, unter den Top Acht zu sein“, äußerte er vor dem Spiel. Übrigens bleibt die Südtribüne der FC Bayern wegen einer Strafe leer!

Die voraussichtlichen Aufstellungen heute Abend

Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern

Neuer – Bischof, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

Voraussichtliche Aufstellung Saint-Gilloise

Scherpen – Mac Allister, Sykes, Burgess – Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith – Rodriguez, David, Ait El Hadj

Die Formkurve der Münchner

Nach der Winterpause hat der FC Bayern eindrucksvoll gezeigt, dass er gewillt ist, um den Titel zu kämpfen. In den letzten drei Bundesliga-Partien feierte die Mannschaft von Kompany überzeugende Siege: 8:1 gegen Wolfsburg, 3:1 in Köln und 5:1 gegen Leipzig. „Es macht gerade einfach unheimlich Spaß mit der Mannschaft“, erklärte Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlović, der die Stärken des Gegners betonte: „Wir müssen in der Restverteidigung aufpassen und offensiv unser Spiel spielen.“

Union Saint-Gilloise: Der belgische Meister im Fokus

Union Saint-Gilloise, der amtierende Meister der belgischen Jupiler Pro League, ist bei seiner ersten Champions-League-Teilnahme auf einem herausfordernden Kurs. Mit nur einem Punkt aus den bisherigen sechs Spielen müssen die Belgier alles daran setzen, um die Chance auf die Playoffs zu wahren. Nach einer schwachen Phase mit mehreren Niederlagen haben sie zuletzt jedoch mit einem 1:0-Sieg gegen KV Mechelen Selbstvertrauen getankt. Trainer David Hubert setzt auf ein kompaktes 3-5-2-System, das bereits gegen die Besten Europas getestet wurde.

Personalsituation vor dem Duell

Für den FC Bayern gibt es positive Nachrichten: Luis Díaz kehrt nach seiner Rotsperre zurück und auch Jamal Musiala steht nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung. Der Münchner Kader muss jedoch auf Nicolas Jackson, Josip Stanišić, Konrad Laimer und Sacha Boey verzichten. Bei Union Saint-Gilloise fehlen Ousseynou Niang und Stürmer Kevin Rodríguez, während der Einsatz von Thierno Barry fraglich bleibt.

Die Trainerstimmen vor dem Match

„Wir spielen zu Hause, müssen performen. Das ist, was zählt“, betonte Vincent Kompany vor dem wichtigen Spiel. Sein Gegenüber, David Hubert, sagte: „In der Champions League misst man sich mit den Besten. Bayern München steht ganz oben, und wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen.“