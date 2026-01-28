Fußball heute Champions League – Vorhersagen des letzten Spieltages – Wer kommt ins Achtelfinale?

Die Champions League steht vor ihrem spannenden Höhepunkt: Am heutigen Mittwoch finden die letzten Partien der Gruppenphase statt, mit 18 gleichzeitig stattfindenden Spielen. Arsenal hat als Favorit auf den Gesamtsieg bereits einen Platz in der K.o.-Runde sicher, während auch Bayern München für das Achtelfinale qualifiziert ist. Real Madrid und Juventus liegen nur drei Punkte auseinander, was für die letzte Runde hohe Spannung verspricht.

Aktueller Stand vor dem letzten Spieltag

Nach sieben Spieltagen haben sich Arsenal und Bayern München bereits für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Die Tabelle ist jedoch alles andere als entschieden. Der Drittplatzierte Real Madrid hat 15 Punkte auf dem Konto und steht in unmittelbarem Kontakt zu Juventus, das mit nur 12 Punkten auf dem 15. Platz rangiert. In der letzten Runde der Gruppenphase könnte sich die Tabelle durch die direkten Duelle der Teams in der Mitte der Tabelle erheblich verändern.

Prognosen für die Champions League

Arsenal gilt als klarer Favorit mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von über 99% für den Gesamtsieg. Bayern München folgt mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% für das Weiterkommen. Liverpool hat sich auf den dritten Platz verbessert und könnte ebenfalls auf eine gute Platzierung hoffen, während Barcelona und Real Madrid um die besten Plätze kämpfen. Die Wettquoten deuten darauf hin, dass die Teams von Juventus und Atletico Madrid in einer kritischen Lage sind, während die Verfolger wie Tottenham Hotspur und Manchester City noch Chancen haben.

Die wichtigsten Teams im Überblick

TEAM PTS GEWINNWARSCH. (K.O.-Runde) Arsenal 21 >99% Bayern München 18 >99% Liverpool 15 95% Real Madrid 15 84% Juventus 12 93% Barcelona 13 80%

Format der Champions League

In der neuen Gruppenphase spielen die Teams insgesamt acht Matches, vier zu Hause und vier auswärts. Anders als in der vorherigen Struktur treten die Mannschaften gegen acht verschiedene Gegner an. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, während die Plätze neun bis 24 in einer zwei Spiele umfassenden K.o.-Phase gegeneinander antreten müssen. Teams, die den 25. Platz oder schlechter belegen, scheiden aus dem Wettbewerb aus, ohne in die Europa League abzusteigen.