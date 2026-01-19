Fußball heute Champions League Vorbericht: BVB gegen Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund steht vor einem entscheidenden Spiel in der Champions League, während die Mannschaft um zwei dringend benötigte Verschnaufpausen im Fußball-Marathon kämpft. Ein Sieg gegen die Tottenham Hotspur könnte den Einzug in die Top acht der Ligaphase bedeuten und den direkten Weg ins Achtelfinale ebnen. Die Spieler sind gefordert, ihre Leistungen zu steigern, um die hohen Erwartungen zu erfüllen und den Druck zu mindern. Am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) wird sich zeigen, ob der BVB in London bestehen kann.

Spiel gegen Tottenham: BVB braucht dringend Punkte

Borussia Dortmund reist optimistisch nach London, um sich in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur zu behaupten. Nach einer intensiven Phase mit zahlreichen Spielen steht der BVB unter Druck, denn nur ein Sieg kann die Hoffnungen auf das Weiterkommen in der Königsklasse aufrechterhalten. Julian Brandt, der sich auf die Partie vorbereitet, beschreibt die aktuelle Situation als herausfordernd: „Es ist anscheinend unser Schicksal“, sagt er mit einem Lächeln, während er auf die zehnte Englische Woche der Saison verweist.

Wichtige Spiele für die Saison

Mit einem Sieg könnten die Dortmunder nicht nur die Chance auf das Achtelfinale wahren, sondern auch die beiden Play-off-Partien im Februar vermeiden. Brandt betont die Bedeutung der kommenden Spiele: „Das sind sehr wichtige Spiele jetzt in London und dann mit dem harten Brocken Mailand.“ Im letzten Ligaspiel gelang dem BVB ein knapper 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli, was das Selbstvertrauen stärken könnte.

Formkurve: Dortmund auf dem richtigen Weg

Insgesamt präsentiert sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in solider Form. Von 27 Saisonspielen hat der BVB lediglich drei verloren, was die Ansprüche an die Mannschaft unterstreicht. „Wir schaffen es überwiegend, die Ergebnisse zu holen“, betont Brandt. Dennoch gibt es Raum für Verbesserungen, besonders nach dem letzten Champions-League-Spiel, wo der BVB gegen FK Bodö/Glimt zweimal einen Vorsprung verspielte. Sportdirektor Sebastian Kehl fordert eine klare Leistungssteigerung: „Das müssen wir in den nächsten beiden Spielen ausmerzen.“

Tottenham Hotspur: Ein Gegner in der Krise

Die Tottenham Hotspur, die in der Champions League bisher alle Heimspiele zu null gewonnen haben, kämpfen in der Premier League mit eigenen Problemen. Nach einer Niederlage gegen West Ham United stehen die Londoner lediglich auf dem 14. Platz und müssen dringend zurück in die Erfolgsspur finden. Trainer Thomas Frank sieht sich bereits kritischen Stimmen gegenüber, und das Duell gegen den BVB könnte für ihn entscheidend sein.