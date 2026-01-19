Fußball heute Champions League Vorbericht: Bayer Leverkusen gegen Piräus

Bayer Leverkusen steht vor einem entscheidenden Duell in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. Nach einem schwachen Start ins neue Jahr will die Werkself die nötigen Punkte für den Einzug in die Play-offs sichern. Sportchef Simon Rolfes fordert die Mannschaft zu einer Leistungssteigerung auf, während die Verletzung von Stammkeeper Mark Flekken zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Am Dienstag um 21:00 Uhr wird es ernst für die Rheinländer.

Leverkusens Fehlstart ins neue Jahr

Die Stimmung bei Bayer Leverkusen ist angespannt. Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (1:4) und bei der TSG Hoffenheim (0:1) ist das Team von Trainer Kasper Hjulmand auf den sechsten Platz abgerutscht. Mit nur neun Punkten aus der Gruppenphase der Champions League steht die Werkself unter Druck, da in der Vorsaison elf Zähler für den Einzug in die K.o.-Runde ausreichten. „Wir müssen einen Gang höher schalten“, so Rolfes.

Verletzung von Mark Flekken trifft die Werkself hart

Ein weiterer Rückschlag für Leverkusen ist der Ausfall von Stammtorhüter Mark Flekken, der sich eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen hat. Der 30-Jährige, ein wichtiger Anführer in der Mannschaft, wird voraussichtlich längere Zeit fehlen. Dies eröffnet Janis Blaswich die Chance, sich im anspruchsvollen Auswärtsspiel gegen Olympiakos zu beweisen. „Wir müssen als Team zusammenstehen und das Vertrauen in unsere Fähigkeiten zurückgewinnen“, sagte der Übungsleiter.

Herausforderung im Hexenkessel von Piräus

Leverkusen erwartet in Piräus eine „heiße Atmosphäre“. Historisch betrachtet ist das Stadion der Griechen ein schwieriger Ort für auswärtige Mannschaften. Rolfes betont, dass die Werkself in dieser „Keller-Duelle“ gegen die griechischen Top-Teams bestehen muss, um die Möglichkeit auf die K.o.-Runde zu wahren. Gleichzeitig gibt es ein positives Gefühl, denn in den letzten drei Pflichtspielen sammelte das Team sieben Punkte und möchte diesen Trend fortsetzen.

Der Weg in die Play-offs der Champions League

Für Bayer Leverkusen wird das Duell gegen Olympiakos zu einem „Endspiel“ um die Play-off-Teilnahme. Ein Sieg wäre nicht nur für die Moral des Teams wichtig, sondern auch für die Gesamtbilanz in der Champions League. Mit Blick auf das kommende Spiel gegen den FC Villarreal in der nächsten Woche will Leverkusen mit einem Erfolg in Piräus die Weichen für die nächste Runde stellen. „Wir sind positiv“, schließt Hjulmand und hofft auf eine Leistungssteigerung seiner Schützlinge.