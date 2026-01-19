Fußball heute Champions League Spielplan: Gegen wen spielen die Deutschen Mannschaften?

In der entscheidenden Phase der UEFA Champions League am 7.Spieltag stehen die deutschen Vertreter vor unterschiedlichen Herausforderungen. Während der FC Bayern München und Borussia Dortmund weiterhin um die besten Plätze kämpfen, sieht sich Eintracht Frankfurt unter Druck. Bayer Leverkusen benötigt ebenfalls Punkte, um sicher im Wettbewerb zu bleiben. Die Quoten der Buchmacher zeigen, wie die Chancen für die Teams stehen. Zur Tabelle.

Fußball heute Champions League Spielplan der deutschen Clubs

Champions League FC Bayern München - - Union St. Gilloise Champions League Qarabag - - Eintracht Frankfurt Champions League Olympiakos Piraeus - - Bayer 04 Leverkusen Champions League Tottenham Hotspurs - - Borussia Dortmund

Bayern München als Favorit gegen Union Saint-Gilloise

Der FC Bayern München hat sich mit einer Quote von 1,13 gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise als klarer Favorit positioniert. Mit einem Sieg am Mittwoch, den 21. Januar um 21:00 Uhr (DAZN), könnte das Team von der Säbener Straße bereits den Einzug ins Achtelfinale im März klar machen. Die Buchmacher sehen die Chancen für die Münchener als sehr hoch, während die Gäste mit einer Quote von 18,50 ins Spiel gehen.

Dortmund hofft auf Punkte gegen Tottenham

Für Borussia Dortmund wird die Lage komplizierter. Am Dienstag, den 20. Januar um 21:00 Uhr (Prime), tritt das Team als Tabellenzehnter im CL-Ranking bei Tottenham Hotspur an. Die Quote für einen Sieg der Schwarz-Gelben steht bei 2,70, was bei einem Einsatz von 10 Euro eine Rückzahlung von 25 Euro verspricht. Dortmund muss dringend punkten, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Frankfurt mit Interimstrainer in Baku

Eintracht Frankfurt steht am Mittwoch, den 21. Januar um 18:45 Uhr, im Auswärtsspiel gegen Qarabag Agdam unter Interimstrainer Dennis Schmitt vor einer schwierigen Aufgabe. Die Quote von 2,20 sieht die Hessen leicht favorisiert. Doch die Aserbaidschaner, die stark in die Gruppenphase gestartet sind, haben mit einer Quote von 3,00 die Möglichkeit, die Hoffnungen der Eintracht zu zerschlagen.

Leverkusen vor schwerer Auswärtshürde

Bayer Leverkusen muss am Dienstag, den 21. Januar um 21:00 Uhr im Olympiastadion von Piräus antreten. Mit einer Quote von 2,70 haben die „Werkself“ nur geringe Vorteile gegenüber den griechischen Gastgebern, die mit einer Quote von 2,50 in das Duell gehen. Für beide Teams geht es um alles, da sie in den letzten beiden Spielen der Ligaphase um einen Platz in den Playoffs im Februar kämpfen.