Fußball heute Champions League: Schiedsrichter Pinheiro gutes Omen für FC Bayern

Für den FC Bayern gibt es vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain ein gutes Omen! Denn der Portugiese Joao Pinheiro leitet am Mittwoch ( live um 21.00 Uhr bei DAZN) die Partie des deutschen Rekordmeisters. Für die Münchner verliefen seine bisherigen Einsätze in der Königsklasse erfolgreich.

Pinheiro mit positiver Bayern-Bilanz

Der 38-Jährige stand bereits zweimal bei einem Spiel des FC Bayern in der Champions League auf dem Platz. In der laufenden Saison gewannen die Münchner mit 2:1 bei der PSV Eindhoven, in der vergangenen Spielzeit setzte sich der deutsche Meister und Rekordchampion mit 3:1 gegen Slovan Bratislava durch. Beide Male verließen die Bayern das Spielfeld als Sieger.

Nach dem wilden 4:5 im Hinspiel braucht die Mannschaft von Vincent Kompany nun erneut einen Erfolg, um den Sprung ins Finale zu schaffen. Gegen den Titelverteidiger aus Paris ist ein Sieg Pflicht.

Deutsche Besetzung auch im zweiten Halbfinale

Auch das andere Halbfinal-Rückspiel am Dienstag zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid ist aus deutscher Sicht bemerkenswert besetzt. Nach dem 1:1 im Hinspiel wird die Partie in London von dem Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert geleitet. Sämtliche Assistenten stammen ebenfalls aus Deutschland, dazu kommt der Rostocker Bastian Dankert als Video-Assistent zum Einsatz.