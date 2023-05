Fußball heute Amazon Prime live * Champions League Halbfinale * Real Madrid gegen Manchester City

Diese Woche finden – am 9. und 10. Mai 2023 – die Hinspiele im Halbfinale der UEFA Champions League 2022/23 statt. Am heutigen Dienstag um 21 Uhr spielen Real Madrid und Manchester City gegeneinander. Außerdem gibts am Mittwoch um 21 Uhr das Stadtderby AC Mailand gegen Inter Mailand. Aus deutscher Sicht kommt es bei Real gegen ManC zum Aufeinandertreffen zweier Mittelfeldstrategen. Das Duell lautet Toni Kroos mit Real gegen İlkay Gündoğan von ManC. Außerdem ist bei Real der Innenverteidiger Rüdiger am Start. Weiterhin werden Real und ManC mit hohem Selbstvertrauen ins Spiel gehen, denn Real gewann am Wochenende den spanischen Pokal Copa del Rey und ManC konnte erst kürzlich die Tabellenführung in der Premier League übernehmen. Real Madrid gegen Manchester City wird ein Spitzenspiel, das zudem bei Amazon Prime im deutschen TV übertragen wird. Weiterhin kann man Milan gegen Inter live auf DAZN anschauen.

Halbfinale der UEFA Champions League 2022/23

Wo läuft das Champions League Halbfinale live im TV?

Das UEFA Champions League 2022/23 Halbfinale Real Madrid gegen Manchester City läuft am Dienstag, den 9. Mai 2023, live bei Amazon Prime ab 20:00 Uhr. Moderator ist Sebastian Hellmann mit den Expert*innen Josephine Henning, Matthias Sammer und Mario Gómez. Weiterhin läuft AC Mailand gegen Inter Mailand live bei DAZN ab 20:15 Uhr mit Moderator Tobi Wahnschaffe und Field-Reporterin Laura Wontorra. Die Partien im Santiago Bernabéu (Madrid) und im Giuseppe Meazza (Mailand) werden um 21:00 Uhr angepfiffen. Dies sind die Kommentatoren der Champions-League-Partien heute:

Real – ManC (9.5., 21 Uhr, Amazon Prime) – Jonas Friedrich, Experte: Benedikt Höwedes Milan – Inter (10.5., 21 Uhr, DAZN) – Marco Hagemann, Experte: Sandro Wagner

Real Madrid gegen Manchester City – Wer gewinnt?

Das Champions-League-Halbfinale Real Madrid gegen Manchester City ist ein Top-Spiel von zwei europäischen Spitzenmannschaften. Allerdings ist die Gästemannschaft von ManC leicht favorisiert im Hinspiel einen Sieg im einzufahren. Die Wettquote von ManC beträgt 2.15 für einen Sieg – hingegen hat Real nur eine 3.20. Beim Gesamtmarktwert liegt ManC ebenfalls mit 1,05 Milliarden Euro vor Real mit 860,8 Millionen Euro.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand in der vergangenen Saison im Halbfinale der Champions League statt. Es war ein spannender Thriller in dem Real Madrid die Nase vorn hatte. Manchester City gewann das Hinspiel mit 4:3 und erzielte im Rückspiel den ersten Treffer. Rodrygo erzielte jedoch gegen Ende der zweiten Halbzeit einen Doppelpack, um die Situation auszugleichen, woraufhin Benzema mit einem Elfer in der Nachspielzeit die Merengues in Finale ballerte.

Außerdem kommt es bei Real gegen ManC zum Trainerduell des Italieners Carlo Ancelotti und des Spaniers Pep Guardiola – beide frühere Bayern-Trainer. Carlo und Pep wissen wie man die Champions League gewinnt, denn Ancelotti gewann 4-mal (2003, 2007, 2014, 2022) und Guardiola 2-mal mit Barca (2009, 2011) die Königsklasse.

Wie spielt Real gegen ManC?

Real Madrid war zuletzt nicht in Bestform. Die Spieler von Carlo Ancelotti haben zwei ihrer letzten fünf Spiele verloren. Im CL-Halbfinale muss Real zudem auf Éder Militão verzichten, der nach drei Gelben Karten für das Hinspiel gesperrt ist. In der Zwischenzeit muss sich Ferland Mendy noch erholen und wird an diesem Spiel nicht teilnehmen. Die wichtigste Nachricht lautet, dass Luka Modrić voraussichtlich in dieser Partie starten wird. Der kroatische Mittelfeldspieler gab im Finale der Copa del Rey sein Comeback. Weiterhin könnte Ancelotti vom offensiveren 4-2-3-1 zum defensiveren 4-3-3 wechseln.

Voraussichtliche Real Aufstellung:

Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Fede Valverde, Kroos, Modrić – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Wie spielt ManC gegen Real?

Das Team von Pep Guardiola ist in den letzten Wochen mega-gut drauf. ManC war in den letzten 20 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen und hat 17 dieser Spiele gewonnen. Manchester City hinkte lange Zeit im Rennen um den Premier-League-Titel hinterher, aber dieser unglaubliche Lauf hat ihnen geholfen den Spitzenplatz wenige Spiele vor Schluss zu erobern. Außerdem hat ManC bis auf den Ausfall von Verteidiger Nathan Ake keine Ausfälle zu beklagen. Wichtig im 3-4-2-1 wird die defensive Performance der Flügelspieler Bernardo Silva und Jack Grealish.

Voraussichtliche ManC Aufstellung:

Ederson – Walker, Dias, Akanji – Silva, Stones, Rodri, Grealish – De Bruyne, Gündoğan – Haaland

AC Mailand gegen Inter Mailand – Wer gewinnt?

Im UEFA Champions League 2022/23 Halbfinale AC Mailand gegen Inter Mailand gibts die 220. Auflage des Mailänder Stadtderbys. Inter hat ist knapper Favorit und könnte mit einem Hinspielsieg starten.