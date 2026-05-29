Fußball heute: Champions-League-Finale: Dembélé und Hakimi im PSG-Kader

Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Finale am Samstag in Budapest gegen den FC Arsenal auf zwei zentrale Rückkehrer bauen. Sowohl Ousmane Dembélé als auch Achraf Hakimi stehen im Kader des Titelverteidigers, der um 18.00 Uhr live im ZDF und bei DAZN antritt.

Dembélé rechtzeitig fit

Der französische Weltfußballer hatte sich am 17. Mai im letzten Ligue-1-Spiel gegen Paris FC eine Wadenverletzung zugezogen. Am vergangenen Dienstag kehrte der Stürmer aber bereits ins Mannschaftstraining zurück und erklärte am Freitag in Budapest, er habe keine Angst gehabt, das Finale verpassen zu können . Dembélé schilderte zudem: Ich habe sofort aufgehört, als ich das Zwicken gespürt habe. Ich hatte 10 bis 15 Tage Zeit, um mich in Form zu bringen.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Arsenal

Hakimi nach Oberschenkelproblemen zurück

Auch Hakimi ist nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder einsatzbereit. Die Blessur hatte sich der marokkanische Außenverteidiger am 28. April im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Bayern München zugezogen. Mit der Rückkehr beider Leistungsträger kann Luis Enrique im letzten Saisonspiel aus dem Vollen schöpfen.

PSG setzt auf Hunger und Fokus

Dembélé zeigte sich vor dem Endspiel überzeugt von der eigenen Mannschaft und sprach von einem Team, das hungrig sei, jeden Titel zu gewinnen . Er und seine Mitspieler würden jeden Moment genießen und seien zugleich sehr fokussiert , sagte er. Zudem verwies der Angreifer auf die besondere Mischung im Kader: Wir haben einen jungen Kader, einen unglaublichen Trainerstab und unglaubliche Spieler, die Trophäen gewinnen wollen.